П'ятеро постраждалих: у Луцьку невідомі кинули гранату у натовп людей на вулиці

Інцидент трапився на вулиці Ковельській. Поліція вже затримала підозрюваного.

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У Луцьку невідомий кинув гранату у людей. Це трапилось у неділю, 7 липня, на вулиці Ковельській. Відомо про п'ятьох постраждалих, також на відео з місця події видно, як поліцейські ведуть двох затриманих: чоловіка та жінку. Про це повідомляє місцеве видання ВСН та зазначає, що інформацію підтвердили у ДСНС Волині.

На місці працюють поліцейські, медики та рятувальники. Зі слів очевидців, на місці події було чути два вибухи.

Інцидент у Луцьку

Як зазначають свідки, подія сталася в районі магазину АТБ, що на вулиці Ковельській. Невідомий чоловік просто з вікна транспортного засобу кинув гранату, яка здетонувала. Вибух почули навіть мешканці сусідніх будинків.

Нацполіція на місці події у Луцьку Фото: Нацполіція

"Поліцейські встановлюють обставини інциденту в Луцьку. До поліції надійшло повідомлення про вибух на вул. Ковельській в Луцьку близько 20.50 години. Внаслідок цього є постраждалі, кількість встановлюється. Чоловіка, ймовірно, причетного до інциденту, поліцейські вже затримали. Всі деталі – згодом", – інформують у поліції Волині.

Нацполіція на місці події у Луцьку Фото: Нацполіція

Нагадаємо, у Луцьку в одному з відділень "Нової пошти" пролунав вибух. Пізніше виявилося, що чоловік випадково підірвав гранату й дістав поранення. Інцидент стався у неділю, 9 червня. Пізніше з'ясувалось, що лучанин замовив в інтернеті три піротехнічні імітаційні гранати