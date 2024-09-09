У Полтавській області чоловік кинув гранату у натовп: є жертви та поранені (відео)

Житель Лубен носив з собою дві гранати, одну з яких кинув у натовп біля місцевого супермаркету, повідомили у Нацполіції. Розслідування ускладнилось тим, що підозрюваний дістав несумісні із життям поранення.

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Увечері 8 вересня троє чоловіків постраждали від вибуху гранати, яку кинув у натовп невідомий чоловік. Підозрюваного незабаром відшукали, встановили його особу, але він на той момент загинув. Про деталі надзвичайної події, яка сталась у місті Лубни розповіла пресслужба ГУ Національної поліції у Полтавській області.

Пресслужба Нацполіції повідомила, що інцидент стався близько 23 год. 8 вересня на вулиці Монастирській неподалік від місцевого супермаркету. Як розповіли свідки, невідомий чоловік підійшов до магазину і кинув гранату у групу людей, які стояли при вході. Внаслідок вибуху отримали осколкові поранення троє чоловіків — 31-річний, 41-річний та 42-річний. Постраждалих госпіталізували зі складними травмами. Слідча група прибула на місце подій і почала пошуки підривника: підозрювали 53-річного жителя Лубен. Пізніше фігуранта відшукали, але мертвим: тіло мало травми наче від вибуху гранати, заявили в поліції.

У дописі правоохоронців вказано, що відкрили провадження за ст. 15 та ст. 115 (замах на умисне вбивство): це стосується постраждалих. Щодо загибелі людини — інше провадження за ст. 115 (умисне вбивство). Деталі справи з'ясовуються, пояснила пресслужба відомства. Проводять необхідні слідчі дії та експертизи.

Нацполіція опублікувала відео, зняте на місці подій. Бачимо майданчик перед супермаркетом, засипаний розбитим склом. Поруч стоять машини швидкої, у яких надають допомогу потерпілим. Відомство не повідомило імені загиблого і можливі причини його вчинку.

Події в Полтавській області - Нацполіція про інцидент у Лубнах 8 вересня

Зазначимо, Фокус писав про вибух гранати, який стався 7 липня в Луцьку. Від вибуху постраждало п'ятеро осіб. Як встановили на місці злочину, гранату викинув чоловік, проїжджаючи на автомобілі поруч з магазином АТБ на вул. Ковельській. Підозрюваного незабаром затримали, повідомили у Нацполіції. Тим часом свідки розповіли, що громадянин, який начебто кинув гранату, — це військовий, який перед цим посварився з водієм мікроавтобуса. Після короткої суперечки він "не витримав" і стався вибух, пояснили свідки надзвичайної події.

Нагадуємо, 21 серпня Національна поліція у Полтавській області затримала військового, який кинув гранату під ноги дружині та втік.