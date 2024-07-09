"Тарифы" на гранаты и металлоискатели на улицах. Как пресечь нелегальный оборот оружия в Украине

В Украине все чаще бытовые конфликты решаются взрывчаткой. Власти уверяют, что максимально борются с потоком оружия в стране, но конкретные примеры показывают обратное. Фокус разобрался, можно ли в будущем надеяться на безопасную жизнь в тыловых городах.

Related video

В ​​Луцке вечером 7 июня мужчина кинул в людей гранату, взрыв ранил пятерых человек. Свидетели происшествия говорят, что боеприпас кидал военный, вступивший в "дорожный конфликт" с водителем микроавтобуса. Источники Фокуса в правоохранительных органах подтвердили данную версию события.

"Спорили и тот бросил. Травмированы были люди, много людей", — рассказал мужчина по имени Владимир в интервью "Суспільному".

Полиция задержала кинувшего гранату, к месту взрыва приехали криминалисты, спасатели, военные и медики. Житель города Виталий видел, как медики экстренной медпомощи госпитализировали двух женщин и мужчину.

"Говорят, что ехали и не поделили дорогу, [на улице Ковельской], стали на светофоре выяснять ситуацию. Водитель белого буса побил телефон военному. И военный не выдержал, бросил гранату", — сказал Виталий журналистам.

Позднее управление полиции в Волынской области установило личность правонарушителя, им оказался 35-летний житель Луцкого района. Злоумышленник бросил на проезжую часть гранату, впоследствии она сдетонировала. Уголовное производство открыли по статье о покушении на умышленное убийство и незаконном обращении с боеприпасами. За совершенное преступление задержанному грозит от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

Металлоискатели на улицах — будущее Украины

Большое количество подобных примеров подтверждает необходимость запрета легализации оружия в Украине. Ничего, кроме увеличения случаев насилия на улицах, свободное обращение оружия не принесет, убежден нардеп от "Слуги народа", член комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Максим Бужанский.

"Война в Украине ломает границы: то, что считалось абсолютно недопустимым, происходит все чаще. Проблема с оборотом оружия и взрывчатки усугубилась в целом, не стоит тут обвинять военных-фронтовиков", — рассказывает политик Фокусу.

Власти, по его словам, максимально противодействуют потоку нелегального оружия в стране. В Раде ожидает принятия законопроект о трофейном оружии. Документ обязывает нашедшего или получившего оружие человека задекларировать его. Процедуру обещают сделать простой и бесплатной.

Рамки с металлоискателями скоро станут нормальной картиной для украинцев. Все улицы в городах ими не перекрыть, но на стадионах, площадях, в больницах и других общественных местах без них не обойтись, добавляет Бужанский.

Тариф на гранаты: как контролировать оборот взрывчатки?

Гранаты, взрывчатки, пластид и тротиловые шашки считаются не оружием, а взрывчатыми веществами или боеприпасами. Взрывчатка никогда не была и не будет в открытом доступе. Любые типы гранат находятся на учете в воинских складах и частях, говорит Фокусу глава Ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин.

Гранаты выдают и списывают по служебным ведомостям, на каждый боеприпас имеется свой документ. Следовательно, если солдат прихватил с собой гранату с передовой, на него автоматически заводится уголовное дело о незаконном обороте боеприпасов.

В Уголовном кодексе Украины для военных есть статья 410: похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывных или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или иного военного имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением. Минимальное наказание по статье — три года, максимальное — до 15 лет тюрьмы.

"Количество боеприпасов и взрывчатки на черном рынке даже представить невозможно, тем более посчитать все запасы. Решать проблему надо комплексно, но наш парламент самоустранился. Стоит принять адекватный закон про оборот оружия, дать право людям владеть всеми видами гражданского оружия, поставить его на учет", — выразил мнение эксперт.

Взрывчатки, гранатометы и пулеметы не входят в категорию оружия для гражданских. Если подобное вооружение оказалось в их руках, государство должно выкупать его. Кабинет Министров Украины мог бы разработать тарифы по низу рынка.

"Если далее оставить все как есть, мы уже видим последствия. Дайте тариф и люди понесут вам взрывчатку", — подытожил Учайкин.

Напомним, в селе Циркуны Харьковского района ранее судимый мужчина нашел в поле арсенал российских боеприпасов и забрал их. Приехав в Харьков, он продал противотанковую гранату за 3 тысячи гривен, а остальные боеприпасы — еще за 2 тысячи.

Фокус ранее писал, как депутат Сергей Батрин 15 декабря 2023 года взорвал гранаты в Керецковском сельском совете. Тогда 26 человек пострадали, из них шестерых госпитализировали в тяжелом состоянии.