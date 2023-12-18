"Стрелять будете?": появились новые кадры из сельсовета, где депутат взорвал гранаты (видео)

Военный спорил с депутатами относительно их позиции, и Сергей Батрин его поддерживал. Защитник предупреждал, что не завидует присутствующим из-за последствий возвращения более 120 человек с фронта.

Related video

В соцсетях появились новые кадры из Керецковского сельского совета, в котором депутат Сергей Батрин взорвал гранаты. Их 18 декабря обнародовало медиа "Закарпатье 24".

"Ничего не меняется на втором году войны. Вы смотрите, потому что придет более 120 военных с фронта. Что будет? Я не завидую ни участковому, ни кому-то из вас", — говорит на видео мужчина в форме.

Членов сельсовета, очевидно, возмутил этот намек.

"Стрелять будете в нас?", — поинтересовался кто-то из зала.

На это военный ответил, что не угрожает. В дискуссию вступил депутат Батрин.

"Зачем вы минуту стоите и гимн слушаете? Зачем эта минута памяти? Почему вы эти вещи делаете?", — спросил он.

Из кадров понятно, что мужчина в военной форме обвинял присутствующих в недостаточно патриотической позиции.

"Возьмите совесть, мораль и внесите ее в эту общину, а не создавайте такие концерты. Вы еще войну не выиграли", — отметил он.

Неизвестный подчеркнул, что без поддержки военных депутаты как госслужащие будут получать зарплату в рублях.

"Работа главы за премии — это пойти и решить вопрос, что у нас есть двадцать человек и купите нам хотя бы квадрокоптер", — добавил защитник.

Журналист Виталий Глагола 18 декабря также обнародовал эти кадры. Он отметил, что видео было снято не в день подрыва.

Напомним, 15 декабря депутат Сергей Батрин взорвал в сельсовете гранаты во время сессии. В результате инцидента пострадали 26 человек.

Журналист Виталий Глагола информировал, что причиной подрыва мог стать конфликт с председателем ОТГ Михаилом Мушкой. Батрин был против того, чтобы глава сельсовета получал надбавку и ежемесячную премию.