Конфликт из-за премий: журналист рассказал, почему закарпатский депутат Батрин взорвал гранаты
По словам журналиста Виталия Глаголы, депутат настаивал на том, чтобы председатель сельсовета представил отчет по бюджету за 2023 год перед утверждением бюджета на 2024-й. Он также выступал против начисления главе дополнительной надбавки в 50% и ежемесячной премии в размере 100% от его оклада.
Депутат Керецковской территориальной общины Закарпатской области от "Слуги народа" Сергей Батрин, который подорвал гранаты во время сессии 15 декабря в здании сельсовета, мог сделать это из-за конфликта с председателем ОТО Михаилом Мушкой. Об этом сообщил журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале.
По данным журналиста, Батрин требовал, чтобы Мушка отчитался за бюджет 2023 года, прежде чем утверждать бюджет 2024 года. Он также был против того, чтобы Мушка получал надбавку в 50% и ежемесячную премию в 100% от оклада.
Вероятно, этот вопрос вызвал недовольство у Батрина. По словам Глаголы, депутат отказался признать работу председателя сельсовета удовлетворительной. Однако его претензии и аргументы не нашли отклика у коллег.
"В какой-то момент Батрин вышел из зала и вернулся через 2 минуты 40 секунд. Также СМИ утверждают, что вместе с Батриным вышел еще один депутат, который в зал не вернулся", — пишет Глагола.
Конфликт в Керецковской громаде
По словам Глаголы, в Керецковской общине уже давно существует конфликт между Батриным и Мушкой. В прошлом году депутаты даже поднимали вопрос о досрочном прекращении полномочий Мушки.
Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье — последние новости
В пятницу, 15 декабря, в Керецковском сельском совете Мукачевского района Закарпатской области полиция получила вызов о подрыве гранат во время заседания сессии. В полиции квалифицировали этот инцидент как незаконное обращение с оружием. Служба безопасности Украины начала расследование инцидента по факту террористического акта, отметив, что инициатором взрыва стал местный депутат.
В результате взрыва пострадали 26 человек, из которых шестеро находятся в тяжелом состоянии и были госпитализированы. Из-за произошедшего инцидента было созвано срочное заседание Совета обороны области на Закарпатье.