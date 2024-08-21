Взорвал гранату и месяц прятался: полиция задержала военного с Никопольщины (фото)

Правоохранители задержали 25-летнего военного с Никопольщины, который взорвал гранату и ранил жену и дочь. Полиция пригласила кинологов, оперативников, спецназовцев и отыскала фигуранта в Полтавской области.

Related video

Военного, сбежавшего после преступления в Днепропетровской области, задержали на Полтавщине. Мужчину искали больше месяца после того, как он взорвал гранату после ссоры с женой. О деталях задержания рассказала пресс-служба ГУ Национальной полиции Полтавской области.

Сообщение о мужчине-подрывнике появилось на портале Нацполиции 20 августа. Указывается, что полтавские правоохранители получили ориентировку от коллег из Днепропетровской области о 25-летнем украинце, который скрылся с места совершения преступления. Для его поисков привлекли кинологов, отряд спецназначения, оперативников уголовного розыска и других служб. В итоге подозреваемого задержали в тот момент, когда он как раз пытался выехать в другую область.

"Во время реализации спланированных оперативных мероприятий нам удалось определить местонахождение фигуранта и задержать его при попытке выезда в другую область", — привела пресс-служба комментарий начальника полиции Полтавщины Евгения Рогачева.

В заметке также есть фото задержанного. Его лицо заблюрено, с обеих сторон стоят правоохранители. Фигурант подозревается в совершении преступления по ст. 15 ст. 115 Уголовного кодекса — покушение на умышленное убийство.

Подрывник с Никопольщины — задержание подозреваемого Фото: Национальная полиция

Подрыв гранаты — детали событий под Никополем 8 июля

Отметим, ранее Фокус писал о жителе Днепропетровской области, который подозревается в покушении на умышленное убийство. 8 июля 2024 года правоохранители сообщили, что мужчина взорвал гранату под ногами жены и пятилетней дочери. В результате взрыва они получили серьезные травмы и их доставили в больницу. Тем временем фигурант скрылся с места преступления и его объявили в розыск. В ориентировке указано, что подозреваемый — военнослужащий ВСУ Роман Белоус. Происшествие произошло в 23:30 8 июля: мужчина вытащил жену на крыльцо, тянув за волосы, и выдернул чеку из гранаты. Граната взорвалась, а в зону ее поражения попала дочь. Причина такого поступка устанавливается. Предварительно известно, что мужчина совершал семейное насилие — бил жену.

Подрывник из Никопольщины — ориентировка, распространенная Нацполицией Фото: Нацполиция Украины

Напоминаем, 7 июля произошел взрыв гранаты в Луцке: ее бросили посреди толпы на остановке транспорта. В августе было громко в кафе в Киеве. На видео с места событий видим, как устройство взрывается прямо на барной стойке.