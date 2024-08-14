В центре Киева в кафе взорвалась граната: что известно (фото, видео)

Виталий Кличко заявил, что сработала учебная граната. Пострадавших и разрушений нет. По словам журналистки Кристины Бердинских, это произошло в кафе "Зигзаг".

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В среду вечером, в Киеве взорвали гранату. Это произошло в одном из кафе, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко в Telegram.

"На улице Рейтарской, в одном из кафе, по предварительной информации, взорвали гранату. Экстренные службы направляются на место. Детали — позже", — написал мэр.

Через несколько минут он уточнил, что в результате срабатывания учебной гранаты произошло задымление в помещении одного из кафе.

"Пострадавших и разрушений нет", — заверил Кличко.

В Киеве в кафе взорвалась граната: подробности

Очевидцем инцидента стала журналистка Кристина Бердинских. По ее словам, граната взорвалась в баре "Зигзаг".

"Написала статью, и пошла после работы в бар "Зигзаг" на встречу с друзьями, отвлечься от новостей. Отвлеклась на час, а потом в баре взорвалась учебная граната. Ну такое себе впечатление, уши до сих пор заложены. На месте работает полиция", — рассказала она в Facebook.

Журналист Сергей Гришин сообщил, что разрушений и пострадавших нет. По словам спасателя ГСЧС, официант дал гранату гостю. Тот думал что это сувенир, начал крутить, и она взорвалась.

"Со слов полиции, официант и бармен не сотрудничают с ними, ничего не говорят до приезда администрации. Посетитель, которых сдетонировал гранату, с места происшествия сбежал", — написал он.

В полиции официально взрыв в столичном кафе пока не комментировали.

Напомним, 24 декабря 2023 года в Кременчуге в многоэтажке взорвалась граната. В результате детонации ранения получил 55-летний мужчина.