У центрі Києва в кафе вибухнула граната: що відомо (фото, відео)

Віталій Кличко заявив, що спрацювала учбова граната. Потерпілих та руйнувань немає. За словами журналістки Крістіни Бердинських, це сталось в кафе "Зигзаг".

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У середу ввечері, у Києві підірвали гранату. Це сталося в одному з кафе, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко у Telegram.

"На вулиці Рейтарській, в одному з кафе, за попередньою інформацією, підірвали гранату. Екстрені служби прямують на місце. Деталі — згодом", — написав мер.

За декілька хвилин він уточнив, що внаслідок спрацювання учбової гранати відбулось задимлення в приміщенні одного з кафе.

"Потерпілих та руйнувань немає", — запевнив Кличко.

У Києві в кафе вибухнула граната: подробиці

Очевидицею інциденту стала журналістка Крістіна Бердинських. За її словами, граната вибухнула в барі "Зигзаг".

"Написала статтю, і пішла після роботи в бар "Зигзаг" на зустріч із друзями, відволіктися від новин. Відволіклася на годину, а потім у барі вибухнула навчальна граната. Ну таке собі враження, вуха досі закладені. На місці працює поліція", — розповіла вона у Facebook.

Журналіст Сергій Грішин повідомив, що руйнувань і потерпілих немає. Зі слів рятувальника ДСНС, офіціант дав гранату гостю. Той думав що це сувенір, почав крутити, і вона вибухнула.

"Зі слів поліції, офіціант і бармен не співпрацюють з ними, нічого не говорять до приїзду адміністрації. Відвідувач, яких здетонував гранату, з місця події втік", — написав він.

У поліції офіційно вибух в столичному кафе поки не коментували.

Нагадаємо, 24 грудня 2023 року у Кременчуці в багатоповерхівці вибухнула граната. Внаслідок детонації поранення дістав 55-річний чоловік.