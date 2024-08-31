Выпивали в гараже и получили гранату: в Одесской области мужчина взорвал 5 человек (видео)

В поселке Великодолинское мужчина вступил в словесную перепалку с распивающими спиртные напитки в гараже. Мирно спор не разрешили, на помощь пришла граната Ф-1.

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В Одесской области мужчина применил осколочную гранату Ф-1 в ходе бытового конфликта. Ранения в результате взрыва получили пять человек, сообщили Telegram-каналы.

Рано утром 31 августа в поселке Великодолинское мужчина проходил возле гаража и сделал замечание людям, которые сидели в нем и распивали спиртные напитки.

Отдыхающие проигнорировали замечания, в итоге в гараж прилетела граната и взорвалась. Пострадали четыре мужчины и одна женщина, которую доставили в реанимацию.

Других подробностей на момент публикации новости не было. Одесская полиция не комментировала произошедшее.

Напомним, в Полтавской области задержали военного, взорвавшего гранату в ходе ссоры с женой. Чтобы найти подозреваемого пришлось привлекать кинологов, спецназ, уголовный розыск и другие службы.

Фокус ранее писал о взрыве 14 августа в кафе Zigzag в центре Киева. Владелица заведения утверждает, что взорвалась петарда, которую принес один из посетителей.