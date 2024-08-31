Випивали в гаражі й отримали гранату: на Одещині чоловік підірвав 5 чоловік (відео)

У селищі Великодолинське чоловік вступив у словесну перепалку з тими, хто розпивав спиртні напої в гаражі. Мирно суперечку не вирішили, на допомогу прийшла граната Ф-1.

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В Одеській області чоловік застосував осколкову гранату Ф-1 під час побутового конфлікту. Поранення внаслідок вибуху дістали п'ятеро осіб, повідомили Telegram-канали.

Рано вранці 31 серпня в селищі Великодолинське чоловік проходив біля гаража і зробив зауваження людям, які сиділи в ньому та розпивали спиртні напої.

Відпочивальники проігнорували зауваження, у підсумку в гараж прилетіла граната і вибухнула. Постраждали чотири чоловіки й одна жінка, яку доправили в реанімацію.

Інших подробиць на момент публікації новини не було. Одеська поліція не коментувала подію.

Нагадаємо, у Полтавській області затримали військового, який підірвав гранату під час сварки з дружиною. Щоб знайти підозрюваного довелося залучати кінологів, спецназ, карний розшук та інші служби.

Фокус раніше писав про вибух 14 серпня в кафе Zigzag у центрі Києва. Власниця закладу стверджує, що вибухнула петарда, яку приніс один із відвідувачів.