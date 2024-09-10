Пострадал подросток: в Киеве неизвестный взорвал гранату на футбольном поле (фото, видео)

На опубликованных кадрах можно увидеть, что к месту инцидента сбежались люди, а также приехали медики. В полиции заявили, что причиной взрыва стала страйкбольная граната и 17-летний парень обратился за медицинской помощью.

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В Киеве на одном из футбольных полей прозвучал взрыв и причиной тому стала граната, которую неизвестный бросил на месте скопления людей. Об этом сообщает местный Telegram-канал "Труха Киев".

Произошел инцидент в Соломенском районе столицы и граната "прилетела" прямо на футбольное поле, когда там находились много детей. Один из очевидцев получил ранение.

"Граната прилетела на футбольное поле в Соломенском районе. Там была куча детей во время взрыва. Одному парню ранило ногу", — говорится в сообщении.

В каком состоянии пострадавший и есть ли еще раненые в результате взрыва гранаты — неизвестно.

На опубликованных в сети кадрах можно заметить, что возле футбольного поля в Киеве собралось огромное количество людей, а также приехали медики.

На выделенном кадре можно увидеть фрагменты от предполагаемой гранаты, которая спровоцировала взрыв в Соломенском районе столицы.

Взрыв гранаты в Киеве: реакция полиции

Полиция Киева написала, что взрыв в Соломенском районе Киева произошел в результате страйкбольной гранаты и на место оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они должны выяснить все обстоятельства происшествия.

"На место работают следственно-оперативная группа территориального подразделения, взрывотехники и медики. В настоящее время за помощью к врачам обратился 17-летний подросток, который находился на стадионе, у него диагностирована острая реакция на стресс. Других пострадавших нет", — говорится в сообщении.

В Киеве неизвестный бросил гранату на футбольном поле Фото: Национальная полиция

Кто именно бросил гранату на поле — неизвестно. Полицейские намерены в ближайшее время установить личность злоумышленника. Также решается вопрос о правовой квалификации события.

Напомним, 9 сентября сообщалось, что житель Ровненской области подорвался на гранате у себя же дома, о чем сообщили представители полиции. Граната сдетонировала в комнате жилого дома. В момент взрыва там находился хозяин, который проживал сам.

Также в этот день в Полтавской области мужчина бросил гранату в толпу, в результате чего есть жертвы и раненые. Житель Лубен носил с собой две гранаты, одну из которых бросил в толпу возле местного супермаркета, сообщили в Нацполиции. Расследование осложнилось тем, что подозреваемый получил несовместимые с жизнью ранения.