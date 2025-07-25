У Тернополі в квартирі стався вибух, загинули матір і син: що трапилось

У Тернополі 25 липня пролунав вибух на третьому поверсі будинку. Внаслідок події загинули двоє людей.

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25 липня близько 12 години на вулиці Володимира Винниченка у Тернополі стався вибух, повідомляє Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Поліцейські встановили, що вибух стався в одній із багатоповерхівок на третьому поверсі. Під час огляду квартири поліцейські виявили тіла двох людей – чоловіка та жінки. Попередньо, це син, 1985 року народження та матір, 1958 року народження. За попередньою інформацією, у квартирі здетонувала бойова граната Ф-1.

У квартирі вибухнула бойова граната Фото: Національна поліція

Нагадаємо, 29 листопада 2024 року у Закарпатській області сталася трагедія внаслідок вибуху гранати. Загинула практично вся сім'я. У приміщенні посеред кімнати було виявлено тіла трьох людей — 32-річної матері хлопчика, який звернувся до поліції, а також його 55-річної бабусі та 70-річного дідуся.

Фокус також писав, що 14 серпня 2024 у центрі Києва в кафе вибухнула граната. Віталій Кличко заявляв, що спрацювала учбова граната. Потерпілих та руйнувань не було. За словами журналістки Крістіни Бердинських, це сталось в кафе "Зигзаг".

Зокрема, в 2023 році в одній із багатоповерхівок у Кременчуці Полтавської області вибухнула граната. Одну людину було госпіталізовано. Інцидент стався у суботу, 23 грудня, приблизно о 22:50 у квартирі багатоповерхового будинку у мікрорайоні Молодіжний.