Утечки газа не было: полиция назвала причину взрыва в Киеве (фото)

В результате взрыва несовместимые с жизнью ранения получил 41-летний мужчина. Причиной инцидента, как отмечают в полиции, стала детонация неизвестного взрывного устройства.

65-летний отец погибшего, хозяин квартиры, получил ранения, сообщили в столичной полиции.

Как видно на опубликованных кадрах, существенные повреждения получили не только окна и балкон квартиры, но и стена, которая выходит в общий коридор.

Последствия взрыва в квартире на Борщаговке Фото: Нацполиция Украины

По факту взрыва следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по двум статьям Уголовного Кодекса – ч. 1 ст. 115 – умышленное убийство и ч. 1 ст. 263 – незаконное обращение с оружием и боевыми припасами.

На месте происшествия продолжают работать следователи, криминалисты и взрывотехники.

Напомним, взрыв прогремел на третьем этаже многоквартирного дома 8 октября около 18:30. Он был такой силы, что тело погибшего вылетело в окно. Также дорогу возле дома засыпали обломки кирпичей и стекла.

Предполагалось, что причиной могла стать утечка газа, но эта информация не подтвердилась.

Ранее в КГГА подтвердили информацию о погибшем.