Камеры наблюдения и ежемесячные проверки: к укрытиям планируют ввести новые требования
Укрытия в Украине предлагают оборудовать камерами наблюдения за счет государственного бюджета. Кроме того, все подобные сооружения будут регулярно проверяться представителями власти.
В Украине планируют ввести обязательные правила обустройства и содержания укрытий, в частности — проводить ежемесячные проверки и организовать видеонаблюдение. Указанные нормы содержатся в соответствующем законопроекте, который готовят ко второму чтению, сообщают в Верховной Раде.
В настоящее время на территории страны насчитывается более 60 тысяч защитных сооружений, среди которых убежища, противорадиационные укрытия, сооружения двойного назначения, а также самые простые и мобильные укрытия.
Впрочем, не все сооружения готовы к надлежащей эксплуатации. Среди основных причин:
- защитные устройства и герметизация находятся в неудовлетворительном состоянии;
- отсутствуют или не работают инженерные сети, вентиляция и фильтровентиляция;
- входы и аварийные выходы оборудованы с нарушением требований;
- не соблюдены правила пожарной безопасности, а помещения находятся в плохом санитарном состоянии.
Законопроект № 15397 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно принятия мер по обеспечению безопасности граждан в условиях особого периода" предлагает новые подходы к установлению требований к укрытиям и контролю за ними в условиях военного положения.
- Четкие требования. Закон закрепит обязательные нормы по содержанию, обустройству и использованию укрытий, которые будут утверждаться МВД.
- Использование не по назначению. Готовые укрытия нельзя будет использовать для культурных или бытовых нужд.
- Систематические проверки. Ежемесячно все сооружения будут проверять представители военных и местных государственных администраций.
- Видеонаблюдение. Во всех укрытиях за счет средств государственного бюджета установят специальные камеры.
В ходе обсуждения документа народные избранники пришли к соглашению, что после сигнала "Воздушная тревога" люди должны получить беспрепятственный и немедленный доступ к укрытиям.
Напомним, 15 октября Кабмин утвердил, что укрытия в детских садах предназначены исключительно для детей и персонала. В школах посторонних лиц могут пустить в укрытие во время уроков, если площадь помещения позволяет четко разграничить зоны.
Также Фокус писал, что ещё в июне 93% укрытий не соответствовали требованиям, а часть из них была полностью закрыта или непригодна для использования.