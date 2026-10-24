Камеры наблюдения и ежемесячные проверки: к укрытиям планируют ввести новые требования

Укрытия в Украине предлагают оборудовать камерами наблюдения за счет государственного бюджета. Кроме того, все подобные сооружения будут регулярно проверяться представителями власти.

В Украине планируют ввести обязательные правила обустройства и содержания укрытий, в частности — проводить ежемесячные проверки и организовать видеонаблюдение. Указанные нормы содержатся в соответствующем законопроекте, который готовят ко второму чтению, сообщают в Верховной Раде.

В настоящее время на территории страны насчитывается более 60 тысяч защитных сооружений, среди которых убежища, противорадиационные укрытия, сооружения двойного назначения, а также самые простые и мобильные укрытия.

Впрочем, не все сооружения готовы к надлежащей эксплуатации. Среди основных причин:

защитные устройства и герметизация находятся в неудовлетворительном состоянии;

отсутствуют или не работают инженерные сети, вентиляция и фильтровентиляция;

входы и аварийные выходы оборудованы с нарушением требований;

не соблюдены правила пожарной безопасности, а помещения находятся в плохом санитарном состоянии.

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Законопроект № 15397 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно принятия мер по обеспечению безопасности граждан в условиях особого периода" предлагает новые подходы к установлению требований к укрытиям и контролю за ними в условиях военного положения.

Четкие требования. Закон закрепит обязательные нормы по содержанию, обустройству и использованию укрытий, которые будут утверждаться МВД.

Закон закрепит обязательные нормы по содержанию, обустройству и использованию укрытий, которые будут утверждаться МВД. Использование не по назначению. Готовые укрытия нельзя будет использовать для культурных или бытовых нужд.

Готовые укрытия нельзя будет использовать для культурных или бытовых нужд. Систематические проверки. Ежемесячно все сооружения будут проверять представители военных и местных государственных администраций.

Ежемесячно все сооружения будут проверять представители военных и местных государственных администраций. Видеонаблюдение. Во всех укрытиях за счет средств государственного бюджета установят специальные камеры.

В ходе обсуждения документа народные избранники пришли к соглашению, что после сигнала "Воздушная тревога" люди должны получить беспрепятственный и немедленный доступ к укрытиям.

Напомним, 15 октября Кабмин утвердил, что укрытия в детских садах предназначены исключительно для детей и персонала. В школах посторонних лиц могут пустить в укрытие во время уроков, если площадь помещения позволяет четко разграничить зоны.

Также Фокус писал, что ещё в июне 93% укрытий не соответствовали требованиям, а часть из них была полностью закрыта или непригодна для использования.