Камери спостереження та щомісячні перевірки: до укриттів хочуть запровадити нові вимоги
Укриття в Україні пропонують обладнати камерами спостереження за кошти державної скарбнички. Окрім того, усі подібні споруди регулярно перевірятимуть представники влади.
В Україні планують встановити обов'язкові правила облаштування та утримання укриттів, зокрема запровадити щомісячні перевірки та встановлення відеоспостереження. Зазначені норми містить відповідний законопроєкт, який готують до другого читання, повідомляють у Верховній Раді.
Наразі на території країни налічується понад 60 тисяч захисних споруд, серед яких сховища, протирадіаційні укриття, споруди подвійного призначення, а також найпростіші та мобільні укриття.
Утім не всі споруди готові до належної експлуатації. Серед головних причин:
- захисні пристрої та герметизація в незадовільному стані;
- відсутні або не працюють інженерні мережі, вентиляція та фільтровентиляція;
- входи й аварійні виходи облаштовані з порушенням вимог;
- не дотримано правил пожежної безпеки, а приміщення в поганому санітарному стані.
Законопроєкт №15397 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вжиття заходів із забезпечення безпеки громадян в умовах особливого періоду" пропонує нові підходи до встановлення вимог до укриттів і контролю за ними в умовах воєнного стану.
- Чіткі вимоги. Закон закріпить обов'язкові норми щодо утримання, облаштування та використання укриттів, які затверджуватиме МВС.
- Використання не за призначенням. Готові укриття не можна буде використовувати для культурних чи побутових потреб.
- Систематичні перевірки. Щомісяця всі споруди перевірятимуть представники військових та місцевих державних адміністрацій.
- Відеоспостереження. У всіх укриттях за кошти державного бюджету встановлять спеціальні камери.
Під час обговорення документу народні обранці дійшли згоди, що після сигналу "Повітряна тривога" люди мають отримати безперешкодний і негайний доступ до укриттів.
Нагадаємо, 15 жовтня Кабмін затвердив, що укриття у дитячих садках призначені виключно для дітей та персоналу. У школах сторонніх осіб можуть пустити до сховку під час уроків, якщо простір приміщення дозволяє чітко розмежувати зони.
Також Фокус писав, що ще у червні 93% відсотки укриттів не відповідали вимогам, а частина була зовсім закрита або непридатна для використання.