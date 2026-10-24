Камери спостереження та щомісячні перевірки: до укриттів хочуть запровадити нові вимоги

Укриття в Україні пропонують обладнати камерами спостереження за кошти державної скарбнички. Окрім того, усі подібні споруди регулярно перевірятимуть представники влади.

В Україні планують встановити обов'язкові правила облаштування та утримання укриттів, зокрема запровадити щомісячні перевірки та встановлення відеоспостереження. Зазначені норми містить відповідний законопроєкт, який готують до другого читання, повідомляють у Верховній Раді.

Наразі на території країни налічується понад 60 тисяч захисних споруд, серед яких сховища, протирадіаційні укриття, споруди подвійного призначення, а також найпростіші та мобільні укриття.

Утім не всі споруди готові до належної експлуатації. Серед головних причин:

захисні пристрої та герметизація в незадовільному стані;

відсутні або не працюють інженерні мережі, вентиляція та фільтровентиляція;

входи й аварійні виходи облаштовані з порушенням вимог;

не дотримано правил пожежної безпеки, а приміщення в поганому санітарному стані.

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Законопроєкт №15397 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вжиття заходів із забезпечення безпеки громадян в умовах особливого періоду" пропонує нові підходи до встановлення вимог до укриттів і контролю за ними в умовах воєнного стану.

Чіткі вимоги. Закон закріпить обов'язкові норми щодо утримання, облаштування та використання укриттів, які затверджуватиме МВС.

Закон закріпить обов'язкові норми щодо утримання, облаштування та використання укриттів, які затверджуватиме МВС. Використання не за призначенням. Готові укриття не можна буде використовувати для культурних чи побутових потреб.

Готові укриття не можна буде використовувати для культурних чи побутових потреб. Систематичні перевірки. Щомісяця всі споруди перевірятимуть представники військових та місцевих державних адміністрацій.

Щомісяця всі споруди перевірятимуть представники військових та місцевих державних адміністрацій. Відеоспостереження. У всіх укриттях за кошти державного бюджету встановлять спеціальні камери.

Під час обговорення документу народні обранці дійшли згоди, що після сигналу "Повітряна тривога" люди мають отримати безперешкодний і негайний доступ до укриттів.

Нагадаємо, 15 жовтня Кабмін затвердив, що укриття у дитячих садках призначені виключно для дітей та персоналу. У школах сторонніх осіб можуть пустити до сховку під час уроків, якщо простір приміщення дозволяє чітко розмежувати зони.

Також Фокус писав, що ще у червні 93% відсотки укриттів не відповідали вимогам, а частина була зовсім закрита або непридатна для використання.