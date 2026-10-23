Укриття в школах і дитсадках: Кабмін змінив правила, кому дозволять ховатися під час тривог

Кабінет Міністрів України затвердив нові правила використання укриттів у навчальних закладах, які мають гарантувати безпеку дітей під час повітряних тривог.

Відтепер укриття у дитячих садках призначені виключно для дітей та персоналу. У школах стороннім особам також заборонено користуватися укриттями під час проведення очних занять. Про це стало відомо з постанови Кабміну.

Місцеві органи влади можуть дозволити доступ сторонніх осіб до шкільних укриттів, якщо простір дозволяє чітко розмежувати зони. У такому разі адміністрація школи зобов'язана виділити для сторонніх окремі ділянки, обмежити їх переміщення іншими місцями навчального закладу, надати окремі санітарні вузли, і навіть організувати маршрути пересування, щоб виключити контакти дітей із сторонніми особами.

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У позаурочний час, наприклад, у вихідні дні або в нічний період, сторонні можуть користуватися шкільними укриттями, якщо таке рішення прийнято місцевими органами влади та за умови контролю з боку чергового персоналу.

Нагадаємо, у КМДА назвали умову, за якої навчання в школах переведуть на онлайн-формат.

Крім того, підприємства мають до 4 грудня 2026 року підготуватися до нових умов роботи під час "жовтого" рівня повітряної загрози – саме цього дня спливає тримісячний перехідний період, протягом якого компанії без укриттів могли не зупинятися за погодженням із трудовим колективом.