Наказу керівника недостатньо: з 4 грудня зміняться правила роботи під час "жовтої" тривоги

Поки що працювати без укриття можна за згодою колективу, але з 4 грудня ця згода вже нічого не вирішує – потрібен реальний захист людей.

Підприємства мають до 4 грудня 2026 року підготуватися до нових умов роботи під час "жовтого" рівня повітряної загрози – саме цього дня спливає тримісячний перехідний період, протягом якого компанії без укриттів могли не зупинятися за погодженням із трудовим колективом. Про це пише "Судово-юридична газета".

Диференційоване оповіщення діє з вересня: "жовтий" рівень означає дронову загрозу, "червоний" – ракетну, ракетно-дронову або масовану дронову. Умови роботи бізнесу визначає постанова Кабміну №1092 від 4 вересня 2026 року зі змінами, внесеними постановою №1128.

Працювати за "жовтого" рівня дозволено, якщо на об'єкті є захисна споруда, укриття для персоналу й відвідувачів, споруда подвійного призначення або безпечний простір, що відповідає вимогам. На вході, зовнішній стіні чи огорожі має бути табличка з одним із написів: "Об'єкт забезпечений укриттям", "Об'єкт забезпечений безпечним простором" або "Об'єкт не забезпечений укриттям". Роботодавець ще й зобов'язаний визначити порядок дій під час тривоги та забезпечити доведення сигналу до працівників і відвідувачів.

Видео дня

Безпечним простором не є будь-який коридор чи кімната лише тому, що керівник визначив їх місцем перебування під час тривоги. Йдеться про найбільш захищені зони з підтвердженими захисними властивостями. Втім, зводити капітальну споруду зобов'язані не всі – у передбачених законом випадках простір облаштовують у самій будівлі.

Попереднє погодження не позбавляє працівника права відмовитися від небезпечної роботи, що гарантує стаття 6 Закону "Про охорону праці". Колективне рішення не скасовує гарантій охорони праці й не звільняє роботодавця від обов'язків за статтею 13.

За "червоного" рівня робота зупиняється, а люди переходять до укриття. Після 4 грудня компанія без укриття чи належно облаштованого безпечного простору вже не зможе обґрунтувати роботу ні наказом керівника, ні рішенням колективу – діяльність доведеться призупиняти до відбою.

Раніше повідомлялося, що диференційоване сповіщення запрацювало в Києві з 6 ранку 6 вересня 2026 року за рішенням Кабміну.

Також в Україні створять мобільний застосунок на базі "Дії", який інформуватиме про рух російських дронів і ракет у небі над країною.