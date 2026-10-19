Приказа руководителя недостаточно: с 4 декабря изменятся правила работы во время "желтой" тревоги

Пока что работать без укрытия можно с согласия коллектива, но с 4 декабря это согласие уже ничего не решает — нужна реальная защита людей.

Предприятия должны до 4 декабря 2026 года подготовиться к новым условиям работы в период действия "желтого" уровня воздушной угрозы – именно в этот день истекает трёхмесячный переходный период, в течение которого компании без укрытий могли не приостанавливать работу по согласованию с трудовым коллективом. Об этом пишет "Судебно-юридическая газета".

Дифференцированная система оповещения действует с сентября: "желтый" уровень означает угрозу со стороны дронов, "красный" — ракетную, ракетно-дроновую или массированную дроновую угрозу. Условия работы бизнеса определяет постановление Кабмина № 1092 от 4 сентября 2026 года с изменениями, внесёнными постановлением № 1128.

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Работать на "жёлтом" уровне разрешается, если на объекте имеется защитное сооружение, укрытие для персонала и посетителей, сооружение двойного назначения или безопасное пространство, соответствующее требованиям. На входе, внешней стене или ограждении должна быть табличка с одной из надписей: "Объект обеспечен укрытием", "Объект обеспечен безопасным пространством" или "Объект не обеспечен укрытием". Работодатель также обязан определить порядок действий во время тревоги и обеспечить доведение сигнала до работников и посетителей.

Безопасным пространством не является любой коридор или комната только потому, что руководитель определил их в качестве места пребывания во время тревоги. Речь идет о наиболее защищенных зонах с подтвержденными защитными свойствами. Впрочем, не все обязаны возводить капитальное сооружение — в предусмотренных законом случаях пространство обустраивают в самом здании.

Предварительное согласование не лишает работника права отказаться от опасной работы, что гарантируется статьёй 6 Закона "Об охране труда". Коллективное решение не отменяет гарантии охраны труда и не освобождает работодателя от обязанностей, предусмотренных статьёй 13.

При "красном" уровне работа останавливается, а люди укрываются. После 4 декабря компания, не имеющая укрытия или надлежащим образом оборудованного безопасного помещения, уже не сможет обосновать работу ни приказом руководителя, ни решением коллектива — деятельность придется приостановить до отбоя.

Ранее сообщалось, что дифференцированная система оповещения начала действовать в Киеве с 6 утра 6 сентября 2026 года по решению Кабмина.

Кроме того, в Украине создадут мобильное приложение на базе "Дии", которое будет информировать о передвижении российских дронов и ракет в небе над страной.