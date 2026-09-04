В Украине заработает новое приложение о движении "Шахедов" и ракет: Корецкий раскрыл подробности

В Украине создадут новое мобильное приложение на базе портала "Дія", которое будет информировать граждан о воздушных тревогах и угрозах в небе.

Отдельное государственное приложение будет предоставлять данные о передвижении российских ударных беспилотников, в частности "Шахедов", и ракет в небе над Украиной. Об этом вечером 3 сентября заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, сообщая о новых решениях правительства, призванных адаптировать работу государства, бизнеса и инфраструктуры к новой тактике российских воздушных атак.

Каким будет новое приложение

Чиновник рассказал, что новое приложение станет отдельной разработкой на базе "Дії". Его задача — информировать украинцев о существующих воздушных угрозах в небе.

Разработка такой платформы призвана создать единое информационное пространство для граждан, посвященное актуальным угрозам во время российских обстрелов.

Відео дня

"Чтобы сформировалось единое информационное поле об актуальных угрозах", — подчеркнул Корецкий.

По его словам, речь идет не только о технической функции оповещения об опасностях, но и о самом принципе предоставления информации. Благодаря приложению она будет поступать гражданам напрямую "из первоисточника, от правительства".

Других подробностей о работе нового приложения Сергей Корецкий не раскрыл.

Напомним, премьер-министр также сообщил, что в Украине вводится классификация воздушных тревог по уровню опасности. При "жёлтом" уровне тревоги бизнес сможет продолжать работу при условии строгого соблюдения требований безопасности. "Красный" уровень будет означать остановку работы и обязательный переход людей в укрытия.

Кроме того, 2 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что в Украине обновят системы оповещения об атаках и введут два уровня угрозы.