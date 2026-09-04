В Україні запрацює новий застосунок про рух "Шахедів" та ракет: Корецький розкрив подробиці

В Україні створять новий мобільний застосунок на базі порталу "Дія", який інформуватиме громадян про повітряні тривоги та загрози у небі.

Окремий державний застосунок надаватиме дані про рух російських ударних безпілотників, зокрема "Шахедів", та ракет у небі над Україною. Про це увечері 3 вересня заявив прем'єр-міністр України Сергій Корецький, повідомляючи про нові рішення Уряду, покликані адаптувати роботу держави, бізнесу та інфраструктури до нової тактики російських повітряних атак.

Яким буде новий застосунок

Посадовець розповів, що новий застосунок буде окремою розробкою на базі "Дії". Його завданням буде повідомляти українцям про наявні повітряні загрози у небі.

Розроблення такої платформи покликане створити єдине інформаційне поле для громадян про актуальні небезпеки під час російських обстрілів.

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"Щоб було єдине інформаційне поле про актуальні загрози", — наголосив Корецький.

За його словами, йдеться не тільки про технічну функцію попередження про небезпеки, а й сам принцип подачі інформації. Завдяки застосунку вона буде надходити до громадян безпосередньо "від першоджерела, від уряду".

Інших подробиць про функціонування нового застосунку Сергій Корецький не розкрив.

Нагадаємо, також прем'єр-міністр повідомляв, що в Україні запроваджується розподіл повітряних тривог за рівнем небезпеки. При "жовтому" рівні тривоги бізнес зможе продовжувати роботу за умови суворого дотримання вимог безпеки. "Червоний" рівень означатиме зупинку роботи та обов'язковий перехід людей в укриття.

Також 2 вересня президент Володимир Зеленський повідомляв, що в Україні оновлять системи оповіщення про атаки та запровадять два рівні загрози.