Скорочення комендантської у Києві і робота метро в тривогу: Кабмін погодив низку змін

Прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що ухвалив рішення, які покликані адаптувати роботу держави, бізнесу та інфраструктури до нової тактики російських повітряних атак.

Голова уряду розповів, що запроваджується розподіл повітряних тривог за рівнем небезпеки. Адже економіка має працювати, податки надходити до бюджету, а люди отримувати зарплати, тому повітряні тривоги тепер ділитимуть за рівнем небезпеки.

"Жовтий" — це коли атака дронів.

"Червоний" — коли є підвищена загроза ракетного або комбінованого удару.

За словами Корецького, при "жовтому" рівні тривоги бізнес зможе продовжувати роботу за умови суворого дотримання вимог безпеки. "Червоний" рівень означатиме зупинку роботи та обов'язковий перехід людей в укриття.

Також прем'єр-міністр підкреслив, що має бути забезпечений доступ відвідувачів і персоналу до укриттів. А там де цього досі немає, Уряд дає три місяці на вирішення цього питання.

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"На п'ятому році повномасштабної війни ми не можемо нехтувати безпекою людей", — підкреслив він.

Зміни торкнуться і роботи метрополітену під час повітряних тривог. Уряд рекомендує забезпечити повноцінну роботу метро в Києві під час "жовтого" рівня та, за потреби, збільшувати кількість наземного транспорту. Щоб люди мали змогу дістатися до роботи, лікарень, станцій метро.

І буде вдосконалено застосування комендантської години, зокрема в Києві в частині руху транзитного вантажного транспорту та перевезення пасажирів від та до вокзалів. Місцевій владі рекомендовано скоригувати тривалість комендантської години з 01:00 до 05:00.

Також Сергій Корецький вимагає прискорити встановлення та облаштування додаткових мобільних укриттів в громадах для захисту людей від уламків.

"Мета всіх цих змін — захистити людей і водночас не дозволити ворожим атакам паралізувати роботу міст, економіки та критичної інфраструктури", — зазначив прем'єр-міністр.

Фокус розопвідав, як, за словами президента Зеленського, будуть визначати рівень небезпеки повітряних тривог.

Нагадаємо, 31 серпня Рада оборони Києва ухвалила звернення до уряду щодо оновлення протоколів безпеки, котрі діють у столиці. Мер Віталій Кличко зазначив, що потрібно оновити правила щодо руху мостами під час повітряних тривог, роботу транспорту та послабити комендантської години.