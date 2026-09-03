Сокращение комендантского часа в Киеве и работа метро в тревогу: Кабмин одобрил ряд изменений

Премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что принял решения, призванные адаптировать работу государства, бизнеса и инфраструктуры к новой тактике российских воздушных атак.

Глава правительства сообщил, что вводится классификация воздушных тревог по уровню опасности. Ведь экономика должна функционировать, налоги поступать в бюджет, а люди получать зарплаты, поэтому воздушные тревоги теперь будут классифицироваться по уровню опасности.

"Жёлтый" — это когда происходит атака дронов.

"Красный" — это когда существует повышенная угроза ракетного или комбинированного удара.

По словам Корецкого, при "жёлтом" уровне тревоги бизнес сможет продолжать работу при условии строгого соблюдения требований безопасности. "Красный" уровень будет означать остановку работы и обязательный переход людей в укрытия.

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Кроме того, премьер-министр подчеркнул, что должен быть обеспечен доступ посетителей и персонала к укрытиям. А там, где этого пока нет, правительство дает три месяца на решение этого вопроса.

"На пятом году полномасштабной войны мы не можем пренебрегать безопасностью людей", — подчеркнул он.

Изменения коснутся и работы метрополитена во время воздушных тревог. Правительство рекомендует обеспечить полноценную работу метро в Киеве при "желтом" уровне и, при необходимости, увеличить количество наземного транспорта. Чтобы люди могли добраться до работы, больниц, станций метро.

Также будет усовершенствовано применение комендантского часа, в частности в Киеве в части движения транзитного грузового транспорта и перевозки пассажиров от и к вокзалам. Местным властям рекомендовано скорректировать продолжительность комендантского часа с 01:00 до 05:00.

Кроме того, Сергей Корецкий требует ускорить установку и обустройство дополнительных мобильных укрытий в общинах для защиты людей от обломков.

"Цель всех этих изменений — защитить людей и в то же время не допустить, чтобы вражеские атаки парализовали работу городов, экономики и критически важной инфраструктуры", — отметил премьер-министр.

"Фокус" рассказал, как, по словам президента Зеленского, будут определять уровень опасности воздушных тревог.

Напомним, 31 августа Совет обороны Киева принял обращение к правительству об обновлении протоколов безопасности, действующих в столице. Мэр Виталий Кличко отметил, что необходимо обновить правила движения по мостам во время воздушных тревог, работу транспорта и ослабить комендантский час.