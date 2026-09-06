В Киеве ввели дифференцированное оповещение о воздушных угрозах: что изменилось

С 6 утра 6 сентября 2026 года, по решению Кабмина, в столице Украины введена дифференцированная система оповещения о воздушных угрозах. Где жёлтый уровень — опасность со стороны дронов; красный уровень — массированная угроза со стороны дронов, ракетная или ракетно-дроновая.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

Дифференцированное оповещение об угрозах с воздуха: что это означает

"Каждое новое сообщение отображает актуальный на данный момент вид и уровень угрозы. Если вид угрозы меняется, новое сообщение автоматически заменяет предыдущее. Отдельный "отбой" между различными видами угроз не объявляется. Например, если после сообщения "Угроза с дронов" поступает сообщение "Ракетная угроза", это означает, что актуальной уже является ракетная угроза. Сообщение "Отбой" означает, что на данный момент для города не зафиксировано ни одной из перечисленных воздушных угроз", — говорится в сообщении.

В сообщении говорится, что система дифференцированного оповещения уже работает во всех районах Киева, кроме Печерского.

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В Голосеевском и Святошинском районах она работает частично, поскольку на отдельных территориях дифференциация по видам угроз пока технически невозможна.

Поэтому в случае возникновения какой-либо воздушной опасности там будет включаться обычная сирена без какой-либо дифференциации и без звукового сигнала "Отбой".

Напомним, что в Украине создадут новое мобильное приложение на базе портала "Дия", которое будет информировать граждан о воздушных тревогах и угрозах в небе. Отдельное государственное приложение будет предоставлять данные о передвижении российских ударных беспилотников, в частности "Шахедов", и ракет в небе над Украиной, сообщил Сергей Корецкий.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в Украине обновят системы оповещения о нападениях и введут два уровня угрозы.