В Києві ввели диференційоване оповіщення про повітряні загрози: що змінилося

З 6 ранку 6 вересня 2026 року, за рішенням Кабміну, у столиці України запроваджено диференційоване сповіщення про повітряні загрози. Де жовтий рівень — дронова небезпека; червоний рівень — масована дронова загроза, ракетна або ракетно-дронова.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Диференційоване сповіщення про повітряні загрози: що це означає

"Кожне нове повідомлення показує актуальний на цей момент вид і рівень загрози. Якщо вид загрози змінюється, нове повідомлення автоматично замінює попереднє. Окремий "Відбій" між різними видами загроз не оголошується. Наприклад, якщо після повідомлення "Дронова небезпека" надходить повідомлення "Ракетна загроза", це означає, що актуальною є вже ракетна загроза. Повідомлення "Відбій" означає, що на цей момент для міста не зафіксовано жодної з перелічених повітряних загроз", — йдеться у повідомленні.

У повідомленні йдеься, що система диференційованого оповіщення вже працює в усіх районах Києва, окрім Печерського.

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У Голосіївському та Святошинському районах вона працює частково, бо на окремих територіях диференціація за видами загроз наразі технічно неможлива.

Тож там у разі виникнення будь-якої повітряної небезпеки вмикатиметься звичайна сирена без окремої диференціації та без звукового сигналу "Відбій".

Нагадаємо, що в Україні створять новий мобільний застосунок на базі порталу "Дія", який інформуватиме громадян про повітряні тривоги та загрози у небі. Окремий державний застосунок надаватиме дані про рух російських ударних безпілотників, зокрема "Шахедів", та ракет у небі над Україною, повідомив Сергій Корецький.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що в Україні оновлять системи оповіщення про атаки та запровадять два рівні загрози.