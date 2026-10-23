Убежища в школах и детских садах: Кабмин изменил правила, кому разрешат укрываться во время тревог

Кабинет министров Украины утвердил новые правила использования укрытий в учебных заведениях, призванные обеспечить безопасность детей во время воздушных тревог.

Отныне укрытия в детских садах предназначены исключительно для детей и персонала. В школах посторонним лицам также запрещено пользоваться укрытиями во время проведения очных занятий. Об этом стало известно из постановления Кабмина.

Местные органы власти могут разрешить доступ посторонних лиц в школьные убежища, если площадь позволяет четко разграничить зоны. В таком случае администрация школы обязана выделить для посторонних отдельные участки, ограничить их передвижение по другим помещениям учебного заведения, предоставить отдельные санитарные узлы, а также организовать маршруты передвижения, чтобы исключить контакты детей с посторонними лицами.

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В неурочное время, например, в выходные дни или в ночное время, посторонние лица могут пользоваться школьными укрытиями, если такое решение принято местными органами власти и при условии контроля со стороны дежурного персонала.

Напомним, в КГГА назвали условие, при котором обучение в школах переведут в онлайн-формат.

Кроме того, предприятия должны до 4 декабря 2026 года подготовиться к новым условиям работы во время "желтого" уровня воздушной угрозы – именно в этот день истекает трехмесячный переходный период, в течение которого компании без укрытий могли не останавливать работу по согласованию с трудовым коллективом.