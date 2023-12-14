Кейт Миддлтон и принц Уильям отреагировали на обвинения в фотошопе

Каждый год королевская семья Великобритании представляет новые портреты на новогодние праздники.

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Праздничная открытка Кейт Миддлтон и принца Уильяма в этом году стала обсуждаемой, но не так, как они ожидали. Об этом пишет Us Weekly.

Говорят, что принц и принцесса Уэльские "смущены" тем, что их семейный портрет обработан в Photoshop, на котором, кажется, изображен их младший сын, принц Луи, без среднего пальца.

"[Они] были шокированы, как и все остальные", — рассказывает источник.

Рождественский портрет Уэльских Фото: Getty Images

9 декабря 2023 года королевская чета опубликовала свое ежегодное фото вместе с детьми — 10-летним принцем Джорджем, 8-летней принцессой Шарлоттой и 5-летним принцем Луи.

"Наша семейная рождественская открытка на 2023 год", — написали принц и принцесса Уэльские.

Помимо того, что Луи "оказался без пальца", черно-белый снимок вызвал смех у некоторых критиков в интернете: один пошутил, что это выглядит как реклама бренда одежды JCPenney.

Тем временем король Чарльз III и королева Камилла в роли рождественской открытки представили фото, сделанное в день коронации 6 мая 2023 года.

Рождественская открытка короля Великобритании

Напомним, принцесса Шарлотта для нового портрета с семьей выбрала блузку, почтив память своей покойной бабушки, принцессы Дианы.

Также Фокус писал об архивных рождественских открытках королевской семьи Великобритании.