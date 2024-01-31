Стало відомо, коли король Чарльз ІІІ може зректися престолу на користь Вільяма

14 січня 2024 року новим королем Данії став Фредерік Х після зречення престолу його матірʼю Маргрете ІІ. Таким чином може вчинити і британський монарх.

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Король Великої Британії Чарльз ІІІ передасть престол своєму старшому синові, принцу Вільяму, через 10 років. Так вважає колишній дворецький. Про це пише New York Post.

Пол Баррелл, який працював на покійну принцесу Діану, сказав, що британський суверен планує достроково відмовитися від престолу, щоб поступитися місцем первістку та його дружині Кейт Міддлтон.

"Я думаю, що це станеться в цій країні. Я думаю, що король і королева дали цій роботі 10 років, я думаю, що це 10-річний план", — вважає ексдворецький.

Король Чарльз ІІІ та королева Камілла Фото: Getty Images

Баррел додав, що на рішення Чарльза ІІІ можуть вплинути зречення престолу інших монархів Європи, наприклад, королеви Данії Маргрете ІІ, яка передала корону старшому сину Фредеріку.

"Королева (Єлизавета — ред.) ніколи б цього не зробила, тому що вона походила з іншого покоління, все її життя було сформовано навколо того, щоб бути монархом", — вважає Пол Баррел.

Принц Вільям Фото: Getty Images

Колишній дворецький також вважає, що країна позитивно прийме нового суверена. До того ж, Вільям — син покійної принцеси Діани, яку так любить британський народ.

Нагадаємо, королева Камілла відвідала чоловіка в лікарні, коли він переніс операцію через збільшення простати.

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