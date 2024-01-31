Стало известно, когда король Чарльз ІІІ может отречься от престола в пользу Уильяма

14 января 2024 года новым королем Дании стал Фредерик Х после отречения от престола его матерью Маргрете II. Таким образом может поступить и британский монарх.

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Король Великобритании Чарльз III передаст престол своему старшему сыну, принцу Уильяму, через 10 лет. Так считает бывший дворецкий. Об этом пишет New York Post.

Пол Баррелл, который работал на покойную принцессу Диану, сказал, что британский суверен планирует досрочно отказаться от престола, чтобы уступить место первенцу и его жене Кейт Миддлтон.

"Я думаю, что это произойдет в этой стране. Я думаю, что король и королева дали этой работе 10 лет, я думаю, что это 10-летний план", — считает экс-дворецкий.

Король Чарльз III и королева Камилла Фото: Getty Images

Баррел добавил, что на решение Чарльза III могут повлиять отречение от престола других монархов Европы, например, королевы Дании Маргрете II, которая передала корону старшему сыну Фредерику.

"Королева (Елизавета — ред.) никогда бы этого не сделала, потому что она происходила из другого поколения, вся ее жизнь была сформирована вокруг того, чтобы быть монархом", — считает Пол Баррел.

Принц Уильям Фото: Getty Images

Бывший дворецкий также считает, что страна положительно примет нового суверена. К тому же, Уильям — сын покойной принцессы Дианы, которую так любит британский народ.

Напомним, королева Камилла посетила мужа в больнице, когда он перенес операцию из-за увеличения простаты.

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