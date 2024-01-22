Раскрыта реакция короля Чарльза ІІІ на опоздание принца Уильяма с женой на коронацию

Супруги Уэльские на несколько минут опоздали на историческую церемонию. Королевский автор раскрывает детали инцидента, который остался практически незамеченным.

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Стало известно, как король Чарльз ІІІ отреагировал на то, что его сын Уильям с женой Кейт Миддлтон опоздали на коронацию 6 мая 2023 года. Об этом пишет Hello Magazine.

В своей новой книге "Чарльз III: Внутренняя история" автор Роберт Хардман рассказывает, что на самом деле произошло в тот день. Процессия короля Чарльза III и королевы Камиллы в Вестминстерское аббатство должна была занять 33 минуты, но на самом деле длилась всего 26 минут.

"Принц и принцесса Уэльские и их двое младших детей опаздывают на минуту. Уэльские должны быть там на восемь минут впереди короля и королевы. Но они теперь приедут за ними", — рассказывает автор.

Король Чарльз III Фото: Getty Images

Поэтому королевской паре пришлось ждать, а монарх выглядел взволнованным в этой ситуации.

Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Getty

"Мы никогда не можем быть вовремя ... всегда что-то ... это скучно", — передает слова британского суверена в этот момент читатель по губам.

Король Чарльз III Фото: Getty Images

"Сотрудники Кенсингтонского дворца, работающие на Уэльских, говорят, что поскольку король был рано, машина, перевозившая Уильяма и Кэтрин, была поймана за его процессией, когда она должна была быть впереди", — добавляет автор книги.

Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта на коронации Чарльза ІІІ Фото: Getty Images

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл вышли на связь с Кейт Миддлтон и королем Чарльзом.

Также Фокус писал о проблемах со здоровьем короля Чарльза ІІІ.