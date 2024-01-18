Король Чарльз нарушил традиции, честно рассказав, что у него проблемы с простатой

Король попал в больницу. И не стал скрывать, по каким причинам так оказался, чем заслужил похвалу общественности.

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Короля Чарльза похвалили за то, что он нарушил королевскую традицию и поделился подробностями о состоянии своей простаты, чтобы привлечь больше мужчин к проверке симптомов. Король оказался в больнице вслед за Кейт Миддлтон. Так что королевская семья на долгое время лишилась сразу двух важных представителей. Ясно, что на публике они появятся нескоро. Об этом пишет Daily Mail.

Днем ранее 75-летний король сообщил, что у него диагностировано увеличение простаты, и на следующей неделе он отправится в больницу для лечения. Помощники заявили, что опухоль короля доброкачественная, и ему предстоит пройти корректирующую процедуру.

Хотя уровень детализации состояния здоровья Чарльза необычен, королевские источники сообщили, что он "очень хотел" поделиться своим состоянием со страной, чтобы побудить других мужчин, у которых могут возникнуть симптомы, пройти проверку в соответствии с рекомендациями общественного здравоохранения.

Благотворительные организации по борьбе с раком вчера вечером поблагодарили 75-летнего монарха за то, что он помог "пролить свет" на заболевания простаты, которые часто считаются табу, нарушив королевскую традицию и открыто рассказав о своем диагнозе.

Это произошло после того, как один из близких друзей короля – бывший телеведущий Робин Пейдж, 80 лет – умер в мае прошлого года после 18-месячной борьбы с раком простаты.

Али Орхан, исполнительный директор Orchid, ведущей британской благотворительной организации для мужчин, страдающих раком, сказал: "Все, что проливает свет на такие заболевания простаты, может быть только хорошим делом. Когда такой видный деятель, как король Чарльз, выходит вперед и так открыто говорит об этой ситуации, это помогает ее нормализовать. Это показывает людям, что эта болезнь не является признаком слабости, даже король может заболеть".

Король Чарльз с супругой, королевой Камиллой Фото: Getty Images

Чарльз, скорее всего, пропустит празднование "Ночи Бернса" 25 января и несколько других запланированных мероприятий.

На этой неделе король должен был встретиться в Дамфрис-Хаусе с иностранными высокопоставленными лицами и членами кабинета министров. А 27 января должен был быть на приеме, посвященном Дню памяти жертв Холокоста.

Напомним, вчера Кенсингтонский дворец отдельно сообщил, что принцесса Уэльская находится на лечении в больнице после успешной операции на брюшной полости. Она будет в госпитале около двух недель. После этого Кейт Миддлтон будет выздоравливать и будет отстранена от официальных обязанностей на срок до трех месяцев.

Два обновления о состоянии здоровья старших членов королевской семьи появились с разницей в 90 минут: сначала в 14:00 появилось сообщение от Кенсингтонского дворца, а в 15:30 последовала весть от Букингемского дворца.