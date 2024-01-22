Принц Гарри и Меган Маркл поддержали Кейт Миддлтон и короля Чарльза III

Британский монарх лечит увеличенную простату. Тем временем его невестка перенесла операцию на брюшной полости.

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Принц Гарри и Меган Маркл прислали Кейт Миддлтон и королю Великобритании Чарльзу III сообщения с пожеланиями "выздоровления" на фоне новостей об их проблемах со здоровьем. Об этом пишет The Mirror.

Источник, близкий к герцогу и герцогине Сассекским, сообщил изданию, что "король и принцесса Уэльская получили поддержку от принца Гарри и Меган относительно их здоровья".

Инсайдер также рассказал, что пара "связалась с обеими сторонами различными способами, чтобы передать свою обеспокоенность и наилучшие пожелания".

Об этом стало известно через несколько дней после того, как жена принца Уильяма перенесла операцию на брюшной полости, которую Кенсингтонский дворец назвал "запланированной".

Кейт Миддлтон Фото: Getty

"...ожидается, что она останется в больнице в течение десяти-четырнадцати дней, а затем вернется домой для продолжения выздоровления", — говорится в заявлении, опубликованном представителями принцессы Уэльской.

В частности, стало известно, что мама троих детей не появится на публике до Пасхи 2024 года.

Тем временем король Чарльз III, как ожидается, пройдет процедуру для лечения увеличенной простаты.

Источники рассказывали, что принц Гарри сначала узнал о состоянии здоровья своего отца через СМИ.

Король Чарльз III Фото: Getty Images

Напомним, король Чарльз ІІІ нарушил традицию, откровенно рассказав о своем диагнозе.

Также Фокус писал о больнице, где проходит лечение Кейт Миддлтон.