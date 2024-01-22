Принц Гаррі та Меган Маркл підтримали Кейт Міддлтон та короля Чарльза ІІІ

Британський монарх лікує збільшену простату. Тим часом його невістка перенесла операцію на черевній порожнині.

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Принц Гаррі та Меган Маркл надіслали Кейт Міддлтон і королю Великої Британії Чарльзу III повідомлення з побажаннями "одужання" на фоні новин про їхні проблеми зі здоров’ям. Про це пише The Mirror.

Джерело, близьке до герцога і герцогині Сассекських, повідомило виданню, що "король і принцеса Уельська отримали підтримку від принца Гаррі і Меган щодо їхнього здоров'я".

Інсайдер також розповів, що пара "зв’язалася з обома сторонами різними способами, щоб передати свою стурбованість і найкращі побажання".

Про це стало відомо через кілька днів після того, як дружина принца Вільяма перенесла операцію на черевній порожнині, яку Кенсінгтонський палац назвав "запланованою".

Кейт Міддлтон Фото: Getty

"…очікується, що вона залишиться в лікарні протягом десяти-чотирнадцяти днів, а потім повернеться додому для продовження одужання", — йдеться в заяві, опублікованій представниками принцеси Уельської.

Зокрема, стало відомо, що мама трьох дітей не зʼявиться на публіці до Великодня 2024 року.

Тим часом король Чарльз III, як очікується, пройде процедуру для лікування збільшеної простати.

Джерела розповідали, що принц Гаррі спочатку дізнався про стан здоров'я свого батька через ЗМІ.

Король Чарльз ІІІ Фото: Getty Images

Нагадаємо, король Чарльз ІІІ порушив традицію, відверто розповівши про свій діагноз.

Також Фокус писав про лікарню, де проходить лікування Кейт Міддлтон.