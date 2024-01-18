Операція Кейт Міддлтон серйозно вплине на королівську родину Великої Британії

Напередодні мама трьох дітей перенесла операцію на черевній порожнині. Вона не зʼявлятиметься на публіці до Великодня 2024 року.

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Відновлення Кейт Міддлтон після операції на черевній порожнині матиме "великий вплив" на британську королівську родину. Про це пише New York Post.

Дружина принца Вільяма була госпіталізована напередодні до лікарні для планової процедури, про що Кенсінгтонський палац офіційно повідомив у соцмережах.

Хоча операція була "успішною", Міддлтон залишатиметься в лондонській клініці від 10 до 14 днів, перш ніж "повернеться додому, щоб продовжити своє відновлення". А до королівських обовʼязків до Великодня 2024 року вона точно ще не приступить.

Дворецький Грант Гаррольд, який працював на короля Чарльза ІІІ сім років, каже, що операція, безсумнівно, вплине на членів королівської родини та змусить її чоловіка, принца Вільяма, взяти на себе додаткове навантаження.

Кейт Міддлтон перенесла операцію

"Без сумніву, це матиме величезний вплив. Кейт, мабуть, один з найприхильніших членів королівської родини. Усім подобається бачити її", — вважає колишній дворецький.

Зокрема, він додав, що всі виходи членів королівської родини плануються на пів року вперед, тому тепер у графік будуть внесені кардинальні зміни, що вплине на всіх представників родини.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

"Вільямові надзвичайно комфортно виконувати свої королівські обов’язки самостійно. Він виконував їх багато років до того, як одружився з Кейт, і я впевнений, що він візьме тут кілька сольних обов’язків", – вважає Грант.

Він додав, що принц Уельський тепер повинен знайти баланс між виконанням королівських обов’язків і підтримкою дружини та дітей вдома.

Нагадаємо, принц Вільям проявив турботу про батьків дружини.

Також Фокус писав про стан здоровʼя самого короля Чарльза ІІІ.