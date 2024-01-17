Королю Чарльзу III знадобилася медична допомога: монарха госпіталізують

У короля було заплановано кілька зустрічей і заходів, однак за порадою лікаря їх вирішили відкласти. Наступного тижня він відвідає лікарню для коригувальної процедури.

Related video

75-річний король Чарльз III наступного тижня відвідає лікарню для коригувальної процедури через збільшену простату. Про це повідомляє Hello з посиланням на Букінгемський палац.

"Стан Його Величності доброякісний, і наступного тижня він відвідає лікарню для коригувальної процедури. Публічні виступи короля будуть відкладені на короткий період одужання", — йдеться в заяві.

За інформацією видання, монарх дуже хотів поділитися подробицями свого діагнозу, щоб спонукати інших чоловіків, у яких можуть виникнути симптоми, пройти обстеження відповідно до рекомендацій громадської охорони здоров'я.

Згідно з веб-сайтом Національної служби охорони здоров'я: "Доброякісне збільшення простати — це медичний термін, що позначає збільшену простату, стан, який може вплинути на сечовипускання. Він часто трапляється у чоловіків старше 50 років. Це не рак, а хвороба, яка зазвичай не становить серйозної загрози для здоров'я".

У короля була запланована серія зустрічей і заходів у Дамфріс-Хаусі в Східному Ейрширі на четвер і п'ятницю, які зараз відкладаються за порадою його лікаря. Про це вже проінформовано тих, хто мав вирушити до Шотландії.

Востаннє Чарльза бачили на публіці 14 січня, коли він разом із королевою Каміллою був присутнім на церковній службі в Креті Кірк недалеко від маєтку Балморал.

Наразі подружжя живе у своєму шотландському будинку Біркголл, де перебуває після різдвяних канікул у Сандрінгемі.

Новина про медичну процедуру короля з'явилася всього за кілька годин після того, як Кенсингтонський палац оголосив, що невістка Чарльза, принцеса Уельська, одужує в лікарні після планової операції на черевній порожнині.

Раніше Фокус писав, що король Чарльз ІІІ може зректися престолу на користь Вільяма.