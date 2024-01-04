Король Чарльз ІІІ може зректися престолу на користь Вільяма: у чому причина

Троюрідна сестра покійної королеви Єлизавети II, королева Данії Маргрете ІІ, віддає корону своєму сину Фредеріку. Таким самим чином може вчинити британський суверен.

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Король Великобританії Чарльз ІІІ може достроково відмовитися від престолу на користь свого старшого сина, принца Вільяма, як це зробила королева Данії Маргрете II. Про це пише Daily Mail.

83-річна монархиня — троюрідна сестра покійної королеви Єлизавети II — повідомила у своїй новорічній промові 31 грудня 2023, що піде у відставку 14 січня, а на престол сяде її син Фредерік.

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За словами королівського експерта та біографа Філа Дампіра, король Чарльз, можливо, хоче зробити подібний крок, поки Вільям та його дружина Кейт Міддлтон ще молоді.

"Це, мабуть, змусить вас задуматися, чи міг би король Чарльз через п’ять чи десять років подумати про те, щоб зробити те саме, якщо його здоров’я постраждає, або він просто вважає, що наразі гарний час передати Вільяму та Кейт, поки вони ще молоді", — зазначив фахівець.

Принц Вільям Фото: Getty Images

"Наша покійна королева ніколи не зреклася б престолу через те, що сталося в 1936 році, коли її дядько зрікся престолу, а її батько зійшов на престол. Але часи змінюються", — додав він.

Інший експерт Річард Фіцвільямс сказав, що рішення королеви Маргрете достроково зректися престолу могло бути гарантією того, що монархія йде в ногу з часом.

Фіцвільямс сказав виданню, що данська королева, можливо, "розрахувала, що старіння монархії не є гарною ідеєю, особливо якщо вона правила б ще десять років".

Королева Маргрете ІІ Фото: Getty Images

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