Астрологиня розповіла, які неприємності чекають на короля Чарльза у 2024 році

Проблеми у стосунках із молодшим сином можуть позначитися на діяльності монарха. Ба більше, за запевненнями астролога, Гаррі та Меган продовжать "хитати" королівську сім'ю.

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2024 рік не принесе королівській сім'ї примирення, і стосунки короля Чарльза III з молодшим сином, принцом Гаррі та його дружиною Меган Маркл, як і раніше, залишатимуться напруженими. У зв'язку з цим монарх не почувається врівноваженим і спокійним, стверджує астрологиня покійної принцеси Діани Деббі Франк. Про свої прогнози вона розповіла виданню Hello.

За її словами, для короля Чарльза справи йдуть не так, як йому хотілося б. Ба більше, його особисті проблеми можуть позначитися на ширшій родині Співдружності, погрожуючи дестабілізувати його душевний спокій

"Уран — бунтівна планета, і поки принц Гаррі та Меган продовжують розгойдувати королівський човен, його роль короля країни і Співдружності потребує модернізації. 2024 рік стане поворотним моментом для самого Чарльза", — заявила Франк.

Вона додала, що Чарльз зіткнеться з труднощами цього року, оскільки "так довго чекав, щоб отримати трон, і опинився в положенні, коли намагається втриматися на тлі змін".

Тимчасом його дружина Камілла, яку часто називають "скелею короля", проведе 2024 рік, "впроваджуючи свої власні ініціативи в королівське життя". Деббі зазначила, що Її Величність — дуже закрита людина. Вона старанно виконує свою офіційну роль на публіці, але щоб відновити сили, їй необхідне усамітнення і перебування подалі від загальної уваги.

Хоча його стосунки з принцом Гаррі залишаються натягнутими, Чарльз запросив свого сина бути присутнім на його коронації в травні 2023 року, коли пара публічно возз'єдналася востаннє. Монарх також підняв тост за четвертий день народження свого онука Арчі того ж дня на приватному обіді.

У листопаді він отримав подарунок від Арчі та його дворічної сестри Лілібет. Це було записане відео, на якому двоє його онуків співають йому привітання з днем народження. Принц Гаррі зателефонував батькові і привітав його з 75-річчям.

Рік тому, після виходу мемуарів "Запасний", де принц Гаррі написав чимало неприємних фактів про свою сім'ю і стосунки в ній, він зізнавався, що хотів би "повернути" брата і батька.

Що стосується принца Вільяма і Кейт Міддлтон, то вони, за інформацією в ЗМІ, абсолютно не готові миритися з Сассексами після їхніх скандальних інтерв'ю і не можуть пробачити їм багато чого зі сказаного.

Раніше Фокус писав, як Кейт Міддлтон і принц Вільям реагують на новий скандал навколо сім'ї. Йдеться про книгу Оміда Скобі "Фінал".