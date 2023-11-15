Принц Гаррі зателефонував батьку на день народження та підготував подарунок

Попри те, що його не запросили на святкування, герцог Сассекський перший зробив кроки до примирення.

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Принц Гаррі зателефонував батьку та привітав короля Чарльза ІІІ із 75-м днем народження, який британський монарх відзначив 14 листопада 2023 року. Про це пише BBC.

Попри те, що герцога Сассекського не запросили на святкування ювілею короля, він порушив мовчання та привітав батька. Окрім цього, принц Гаррі планує подарувати королю Великобританії каблучку на честь його ювілею, повідомляє Page Six.

Видання зазначило, що "святковий" дзвінок можна було сприймати як "оливкову гілку" примирення після низки скандалів та зростання ворожнечі в королівській родині.

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Принцеса Діана та король Чарльз ІІІ із синами, Вільямом та Гаррі Фото: Getty Images

Раніше цього місяця з’явилася інформація про те, що 39-річний принц Гаррі не відвідає святкування дня народження свого батька. Герцог Сассекський зазначив, що його навіть не запрошували.

"У відповідь на заголовки ЗМІ Великої Британії, не було жодного зв’язку щодо запрошення на майбутній день народження Його Величності", — сказав прессекретар меншого сина британського короля.

Принц Гаррі Фото: Getty Images

Король Чарльз ІІІ тим часом використав свій день народження, щоб відкрити новий фонд "Coronation Food Project".

"Цей проєкт є новаторською ініціативою, спрямованою на те, щоб допомогти зменшити харчові відходи та підтримати тих, хто живе в умовах відсутності продовольчої безпеки", — оголосила королівська родина Великобританії в Instagram у вівторок, 14 листопада 2023.

Король Чарльз ІІІ та королева Камілла

Нагадаємо, король Чарльз ІІІ отримав торт на свій 75-й день народження.

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