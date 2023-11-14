Королю Чарльзу 75 років: топ наймиліших дитячих фото британського монарха

Чарльз став популярним з моменту свого народження.

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Король Великої Британії, Чарльз III, сьогодні відзначає свій 75 день народження. Він уже отримав у подарунок торт і побував на святковій вечірці. Він навіть отримав новий фотопортрет на ювілей. Але британське видання Hello Magazine вирішило зібрати наймиліші дитячі фото знімки монарха.

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Чарльза офіційно коронували на історичній коронації його і королеви Камілли у Вестмінстерському абатстві 6 травня, а у вересні король відзначив перший рік свого правління.

Також були державні візити, парад на честь його першого дня народження і перше літо як господаря в Балморалі.

Але ці фото повертають його в дитинство, коли ним усі захоплювалися, а принцеса Анна була його вірним товаришем по іграх.

Принц Чарльз із батьками та сестрою Фото: Getty Images

Маленький Чарльз позував для знаменитої портретної фотографії зі своїми батьками принцом Філіпом і тоді ще принцесою Єлизаветою і своєю молодшою сестрою, принцесою Анною. Знімок був зроблений 9 серпня 1951 року на галявині біля Кларенс-хауса.

Принц Чарльз із матір'ю Фото: Getty

На цьому знімку 1952 року майбутній король Чарльз, старший син майбутньої королеви Єлизавети II і герцога Единбурзького, пустував у Балморалі. Він катався на дитячій машинці, а потім намагався забратися у вікно.

Принц Чарльз на коронації матері Фото: Getty Images

Коронація Єлизавети II відбулася 2 червня 1953 року у Вестмінстерському абатстві в Лондоні. Єлизавета II зійшла на престол у віці 25 років після смерті свого батька Георга VI. До грандіозної події готувалися близько 14 місяців. Але маленький Чарльз дуже скоро занудьгував. І навіть бабуся Єлизавета та тітка Маргарет не змогли його розважити.

Принц Чарльз із сім'єю та новонародженим братом, принцом Ендрю Фото: Getty Images

Милий знімок королівської сім'ї був зроблений 8 вересня 1960 року. Королева Єлизавета II і принц Філіп, герцог Единбурзький, позували зі своїми дітьми, новонародженим принцом Ендрю, принцесою Анною і Чарльзом, принцом Уельським. Тоді сім'я проводила відпустку в Шотландії, у замку Балморал. І принц Чарльз уперше приміряв кілт.

Принц Чарльз у сім років Фото: Getty Images

На одному з перших сольних офіційних знімків принц Чарльз позував у кілті та твідовому піджаку. Потім він ще не раз повторить цей стильний образ. На милому знімку юному принцу сім років. І приблизно в тому ж віці він з'явився на обкладинці Marie Claire.

До слова, на свій 75-й день народження король Чарльз отримав триярусний торт з помадкою . Колишній королівський шеф-кухар Даррен МакГрейді раніше розповів, що покійна королева щороку замовляла один і той самий декадентський бісквіт із шоколадною помадкою; і він швидко став відомим як просто "Торт" серед членів королівської сім'ї, які просили таке саме частування у свої дні народження.