Королю Чарльзу 75 лет: топ самых милых детских фото британского монарха

Чарльз стал популярен с момента своего рождения.

Related video

Король Великобритании, Чарльз III, сегодня отмечает свой 75 день рождения. Он уже получил в подарок торт и побывал на праздничной вечеринке. Он даже получил новый фотопортрет на юбилей. Но британское издание Hello Magazine решило собрать самые милые детские фото снимки монарха.

Важно

Дайвер, гурман и сердцеед: топ неожиданных фактов о короле Чарльзе

Чарльз был официально коронован на исторической коронации его и королевы Камиллы в Вестминстерском аббатстве 6 мая, а в сентябре король отметил первый год своего правления.

Также были государственные визиты, парад в честь его первого дня рождения и первое лето в качестве хозяина в Балморале .

Но эти фото возвращают его в детство, когда им все восхищались, а принцесса Анна была его верным товарищем по играм.

Принц Чарльз с родителями и сестрой Фото: Getty Images

Маленький Чарльз позировал для знаменитой портретной фотографии со своими родителями принцем Филиппом и тогда еще принцессой Елизаветой и своей младшей сестрой, принцессой Анной. Снимок был сделан 9 августа 1951 года на лужайке у Кларенс-хауса.

Принц Чарльз с матерью Фото: Getty

На этом снимке 1952 года будущий король Чарльз, старший сын будущей королевы Елизаветы II и герцога Эдинбургского, резвился в Балморале. Он катался на детской машинке, а потом пытался забраться в окно.

Принц Чарльз на коронации матери Фото: Getty Images

Коронация Елизаветы II состоялась 2 июня 1953 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Елизавета II взошла на престол в возрасте 25 лет после смерти своего отца Георга VI. К грандиозному событию готовились около 14 месяцев. Но маленький Чарльз очень скоро заскучал. И даже бабушка Елизавета и тетя Маргарет не смогли его развлечь.

Принц Чарльз с семьей и новорожденным братом, принцем Эндрю Фото: Getty Images

Милый снимок королевской семьи был сделан 8 сентября 1960 года. Королева Елизавета II и принц Филипп, герцог Эдинбургский, позировали со своими детьми, новорожденным принцем Эндрю, принцессой Анной и Чарльзом, принцем Уэльским. Тогда семья проводила отпуск в Шотландии, в замке Балморал. И принц Чарльз впервые примерил килт.

Принц Чарльз в семь лет Фото: Getty Images

На одном из первых сольных официальных снимков принц Чарльз позировал в килте и твидовом пиджаке. После он еще не раз повторит этот стильный образ. На милом снимке юному принцу семь лет. И приблизительно в том же возрасте он появился на обложке Marie Claire.

К слову, на свой 75-й день рождения король Чарльз получил трехъярусный торт с помадкой. Бывший королевский шеф-повар Даррен МакГрэйди ранее рассказал, что покойная королева каждый год заказывала один и тот же декадентский бисквит с шоколадной помадкой; и он быстро стал известен как просто "Торт" среди членов королевской семьи, которые просили такое же угощение в свои дни рождения.