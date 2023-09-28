Королівська експертка пояснила небажання Кейт Міддлтон миритися з принцом Гаррі та Меган Маркл

Свого часу Кейт дуже дружила з принцом Гаррі, а він вважав її своєю сестрою, якої у нього ніколи не було.

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Примирення між Кейт Міддлтон і принцом Гаррі та Меган Маркл у найближчому майбутньому чекати не варто, оскільки вона "закрита" для подолання розладу. Таку думку висловила колишня королівська кореспондентка BBC Дженні Бонд в інтерв'ю британському таблоїду "ОК!"

За її словами, принцеса Уельська настільки була обурена діями герцогів Сассекських після "Мегзіта", що закрила свій розум для примирення.

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"Коли ти виходець зі щасливої, дружної сім'ї, як Кетрін, неймовірно складно зрозуміти, як люди можуть віддалитися одне від одного. Я думаю, вона вірила, що розкол можна виправити, і після похорону принца Філіпа ми бачили, як вона розмовляла з Гаррі і, очевидно, закликала Вільяма зробити те ж саме. Але тепер ми знаємо, що це не спрацювало", — пояснила Бонд. Вона додала, що брати сильно посварилися відразу після похорону.

"Настає момент, коли вам просто потрібно визнати, що щасливі сім'ї — це не гра, в яку може грати кожен", — вважає журналістка.

Бонд зазначила, що Кейт і Вільям — сильна команда і, найімовірніше, вони разом дійшли висновку, що розбрат із Гаррі не може бути виправлений найближчим часом.

"Вони закрилися від такої можливості і вирішили жити далі", — заявила вона.

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Колега Дженні, журналістка Кеті Ніколл, додала, що стосунки між двома парами, яких до розколу називали "прекрасною четвіркою", остаточно зіпсувалися після єхидних зауважень Гаррі про Кетрін у його мемуарах "Запасний".

"Коли ви думаєте про особисті одкровення — а я думаю, ви можете назвати їх єхидними зауваженнями, зробленими на адресу Кейт у "Запасному", — Гаррі порушив одне правило — зберігати мовчання щодо сімейних питань. Хоча Кейт і Гаррі були дуже, дуже близькими, їхні стосунки повністю розірвалися. Я не думаю, що Кейт злиться. Я думаю, що це, скоріше, випадок почуття дуже сильного розчарування і образи, знаючи, що в неї немає права на відповідь — і Гаррі прекрасно знав, що в неї немає права на відповідь", - сказала Ніколл у розмові з журналістами видання Sun.

"Я не думаю, що Кейт злиться. Я думаю, що це скоріше випадок почуття дуже сильного розчарування, розчарування і образи, знаючи, що у неї немає права на відповідь — і Гаррі прекрасно знав, що у неї немає права на відповідь".

Принц Гаррі та Меган Маркл відмовилися від королівських обов'язків 2020 року, а потім переїхали в Монтесіто, Каліфорнія, де вони проживають зі своїми двома дітьми, чотирирічним принцом Арчі та дворічною принцесою Лілібет. Незважаючи на ворожнечу з королівською сім'єю, торік вони разом були присутніми на похороні королеви Єлизавети II.

Раніше Фокус писав, що принц Вільям теж не бажає бачитися з братом, і пояснив, чому.