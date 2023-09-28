Королевский эксперт объяснила нежелание Кейт Миддлтон мириться с принцем Гарри и Меган Маркл

В свое время Кейт очень дружила с принцем Гарри, а он считал ее своей сестрой, которой у него никогда не было.

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Примирения между Кейт Миддлтон и принцем Гарри и Меган Маркл в обозримом будущем ждать не стоит, поскольку она "закрыта" для преодоления разлада. Такое мнение выразила бывший королевский корреспондент BBC Дженни Бонд в интервью британскому таблоиду "ОК!"

По ее словам, принцесса Уэльская настолько была возмущена действиями герцогов Сассекских после "Мэгзита", что закрыла свой разум для примирения.

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"Когда ты выходец из счастливой, дружной семьи, как Кэтрин, невероятно сложно понять, как люди могут отдалиться друг от друга. Я думаю, она верила, что раскол можно исправить, и после похорон принца Филиппа мы видели, как она разговаривала с Гарри и, очевидно, призывала Уильяма сделать то же самое. Но теперь мы знаем, что это не сработало", – объяснила Бонд. Она добавила, что братья сильно поссорились сразу после похорон.

"Наступает момент, когда вам просто нужно признать, что счастливые семьи — это не игра, в которую может играть каждый", – считает журналистка.

Бонд отметила, что Кейт и Уильям – сильная команда и, вероятнее всего, они вместе пришли к выводу, что разлад с Гарри не может быть исправлен в ближайшее время.

"Они закрылись от такой возможности и решили жить дальше", — заявила она.

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"Великолепная четверка" снова воссоединилась в дни похорон королевы Елизаветы II Фото: Getty Images

Коллега Дженни, журналистка Кэти Николл, добавила, что отношения между двумя парами, которых до раскола называли "великолепной четверкой", окончательно испортились после ехидных замечаний Гарри о Кэтрин в его мемуарах "Запасной".

"Когда вы думаете о личных откровениях — а я думаю, вы можете назвать их ехидными замечаниями, сделанными в адрес Кейт в "Запасном" — Гарри нарушил одно правило — хранить молчание по семейным вопросам. Хотя Кейт и Гарри были очень, очень близки, их отношения полностью разорвались. Я не думаю, что Кейт злится. Я думаю, что это, скорее, случай чувства очень сильного разочарования и обиды, зная, что у нее нет права на ответ — и Гарри прекрасно знал, что у нее нет права на ответ", — сказала Николл в разговоре с журналистами издания Sun.

"Я не думаю, что Кейт злится. Я думаю, что это скорее случай чувства очень сильного разочарования, разочарования и обиды, зная, что у нее нет права на ответ — и Гарри прекрасно знал, что у нее нет права на ответ".

Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских обязанностей в 2020 году, а затем переехали в Монтесито, Калифорния, где они проживают со своими двумя детьми, четырехлетним принцем Арчи и двухлетней принцессой Лилибет. Несмотря на вражду с королевской семьей, в прошлом году они вместе присутствовали на похоронах королевы Елизаветы II.

Ранее Фокус писал, что принц Уильям тоже не желает видеться с братом, и объяснил, почему.