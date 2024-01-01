Астролог рассказала, какие неприятности ждут короля Чарльза в 2024 году

Проблемы в отношениях с младшим сыном могут отразиться на деятельности монарха. Более того, по заверениям астролога, Гарри и Меган продолжат "шатать" королевскую семью.

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2024 год не принесет королевской семье примирения, и отношения короля Чарльза III с младшим сыном, принцем Гарри и его женой Меган Маркл будут по-прежнему оставаться напряженными. В связи с этим монарх не чувствует себя уравновешенным и спокойным, утверждает астролог покойной принцессы Дианы Дебби Франк. О своих прогнозах она рассказала изданию Hello.

По ее словам, для короля Чарльза дела обстоят не так, как ему хотелось бы. Более того, его личные проблемы могут отразиться в более широкой семье Содружества, угрожая дестабилизировать его душевное спокойствие

"Уран – мятежная планета, и пока принц Гарри и Меган продолжают раскачивать королевскую лодку, его роль короля страны и Содружества требует модернизации. 2024 год станет поворотным моментом для самого Чарльза", – заявила Франк.

Она добавила, что Чарльз столкнется с трудностями в этом году, поскольку "так долго ждал, чтобы получить трон, и оказался в положении, когда пытается удержаться на фоне перемен".

Тем временем его жена Камилла, которую часто называют "скалой короля", проведет 2024 год, "внедряя свои собственные инициативы в королевскую жизнь". Дебби отметила, что Ее Величество – очень закрытый человек. Она прилежно исполняет свою официальную роль на публике, но чтобы восстановить силы, ей необходимо уединение и пребывание подальше от всеобщего внимания.

Хотя его отношения с принцем Гарри остаются натянутыми, Чарльз пригласил своего сына присутствовать на его коронации в мае 2023 года, когда пара публично воссоединилась в последний раз. Монарх также поднял тост за четвертый день рождения своего внука Арчи в тот же день на частном обеде.

В ноябре он получил подарок от Арчи и его двухлетней сестры Лилибет. Это было записанное видео, на котором двое его внуков поют ему поздравления с днем рождения. Принц Гарри позвонил отцу и поздравил его с 75-летием.

Год назад, после выхода мемуаров "Запасной", где принц Гарри написал немало неприятных фактов о своей семье и отношениях в ней, он признавался, что хотел бы "вернуть" брата и отца.

Что касается принца Уильяма и Кейт Миддлтон, то они, по информации в СМИ, совершенно не готовы мириться с Сассексами после их скандальных интервью и не могут простить им многое из сказанного.

Ранее Фокус писал, как Кейт Миддлтон и принц Уильям реагируют на новый скандал вокруг семьи. Речь идет о книге Омида Скоби "Финал".