Король Чарльз III порушив давню традицію

Для подячної листівки монарх обрав не церемоніальне фото, а більш неформальне. На думку експертів, таким чином Його Величність хоче показати, що він близький до народу.

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Король Чарльз III, як і його покійна мати Єлизавета II, відправив листівки зі словами вдячності тим, хто надіслав йому привітання з днем народження з нагоди його 75-річчя в листопаді. Найцікавіше, що його листівка 2023 року помітно відрізнялася від його звичайних листів подяки, пише Hello.

У листах подяки короля Чарльза зазвичай присутня його офіційна фотографія, але цьогоріч у виборі використали відверту фотографію королівської особи, а не постановочний знімок: король сміється, і на знімку він зображений на фотографіях, де він іде й дивиться вбік.

Людина, яка отримала листівку, опублікувала її в соцмережі.

Фото: Gert's Royal Replies

"Цікаво, що король Чарльз не вибрав коронаційну фотографію для своєї вітальної листівки. Фотографія надана Національною службою Дня подяки Шотландії. На ній — Посвята в соборі Святого Джайлса в Единбурзі, Шотландія. Фотографія була зроблена 5 липня 2023 року Крісом Джексоном", — описав він знімок.

Крім того, листівка цього року — це перша відповідь на день народження, яку багато британців отримали від першої особи. Усі попередні відповіді були від третьої особи (Принц Уельський).

На листівці написано:

"Я надзвичайно вдячний вам за те, що ви подумали про мене в мій 75-й день народження і надіслали мені таке зворушливе послання. Я передаю вам мої найтепліші побажання. Чарльз R.". Тут же — підпис монарха.

На відміну від листівки подяки, різдвяна листівка містить у собі кадр з дня коронації Чарльза і Камілли. Фотографія, зроблена Г'юго Бернандом у тронній залі Букінгемського палацу, зображує монарха і його дружину в повних церемоніальних регаліях і мантіях.

Раніше Фокус писав, що король Чарльз пожартував про свої пальці-"сосиски" перед сином Вільямом під час коронації.