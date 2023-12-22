Король Чарльз пожартував про свої пальці-"сосиски" перед сином Вільямом

Між батьком і сином склалися теплі стосунки, яких вони не приховують на публіці.

Related video

75-річний король Великої Британії Чарльз III давно відомий своїм почуттям гумору та вмінням пожартувати над собою. Черговий тому приклад — комічний момент на коронації монарха в травні. На урочистій церемонії син покійної Єлизавети II і його син, принц Вільям продемонстрували дуже милий епізод, пише Daily Mail.

Важливо

Коронація Чарльза ІІІ: стало відомо, про що говорили король та королева на балконі Букінгемського палацу

Тренуючись у момент, коли він вручає королю Чарльзу свій "Королівський палантин", вишиту стрічку тканини, яка символізує священну природу королівської влади, напередодні коронації, принц Вільям жартує про те, наскільки незграбний, і нарікає: "На день, коли він не увійде, чи не так?"

"Ні. Але в тебе немає таких сосисок, як у мене!", — хихикаючи, відповів йому король. Як відомо, публіка звернула увагу на набряклі пальці монарха і навіть заполонила мережу мемами.

На камеру потрапила ще одна смішна річ. Коли Вільям під час репетиції коронації присягав на вірність своєму батькові, принц жартує з приводу того, яку з його щік поцілувати, лоскочучи обличчя монарха і кажучи: "Твоя ліва щока краща!"

Також можна побачити, як король тепло цілує свою невістку, принцесу Уельську, і трьох онуків, принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї, коли вони присутні на репетиції.

Після влесне оронації леді Ленсдаун розповідає, що у Вестмінстерському абатстві стався "досить кумедний момент", коли Камілла, здавалося, шарахнулася від корони:

"Але я думаю, це сталося тільки тому, що вона боялася, що архієпископ наступить на її сукню, тому вона просто смикнула себе", — каже вона.

Сестра королеви, Аннабель Елліот, інша її придворна дама, додає: "Вона явно дуже нервувала. Вона особливо цього не показує, але я знаю її досить добре. Я думаю, король дуже нею пишався. І я думаю, що було таке відчуття: "Я не можу в це повірити". Ми зробили це"

Можна навіть побачити, як Камілла видихає від полегшення, коли вони повертаються в Букінгемський палац після офіційних подій дня.

В іншому кумедному моменті, знятому в Балморалі минулого літа, можна побачити, як король переглядає свою червону коробку з документами разом зі своїм особистим секретарем сером Клайвом Олдертоном.

Пізніше сер Клайв розповідає інтерв'юеру: "Король — неймовірно працьовита людина. Я думаю, це одна з речей, які про нього знають майже всі. Він працює до пізньої ночі, часто далеко за північ".

Усе це — кадри з 90-хвилинного документального фільму "Чарльз III: Рік коронації", написаного і спродюсованого для Oxford Films королівським експертом The Mail Робертом Гардманом, який "запропонує унікальне уявлення про життя короля Чарльза III і королеви Камілли і перенесе глядачів за лаштунки першого року правління монарха. Закадровий текст начитаний Геленою Бонем Картер, яка зіграла принцесу Маргарет в одному із сезонів "Корони".

Завдяки ексклюзивному доступу камери стежать за королем Карлом III і королевою Каміллою в знаменні моменти першого року їхнього правління. Знятий у той час, як Букінгемський палац готується, проводить і святкує першу коронацію за 70 років, а в наступні місяці в документальному фільмі представлено матеріали членів королівської сім'ї та ключових фігур у домі короля і королеви.

Кейт Філліпс, директор BBC Unscripted, каже: "Це справжній привілей — отримати такий незвичайний закулісний доступ до першого року правління короля Карла. Це чудовий час в історії, і цей документальний фільм запропонує унікальне уявлення про короля Чарльза і королеву Каміллу, а також про підготовку і планування їхньої коронації — важливої церемонії, яку спостерігали мільйони людей по всьому світу".

Король Чарльз і його онук принц Джордж Фото: Getty Images

Лише за перший рік свого правління Чарльз і Камілла здійснили 571 захід і три державні візити, зустрілися з понад 2000 людьми і вручили 1000 нагород.

Раніше Фокус писав, що король Чарльз III порушив традицію покійної матері.