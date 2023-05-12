Коронація Чарльза ІІІ: стало відомо, про що говорили король та королева на балконі Букінгемського палацу

Новоспечений монарх Чарльз ІІІ та його дружина традиційно помахали підданим із легендарного балкону.

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Стало відомо, про що говорили Чарльз ІІІ та королева Камілла на балконі Букінгемського палацу після історичної коронації 6 травня 2023 року. Про це пише Mirror.

Експерти, які читають по губах, розшифрували, що сказали один одному 74-річний монарх, королева Камілла, принц Вільям та Кейт Міддлтон під час різних частин офіційної церемонії.

За словами фахівця, коли принц і принцеса Уельські прийшли до Вестмінстерського абатства безпосередньо перед початком коронації, Кейт Міддлтон попросила принца Вільяма триматися подалі від її сукні.

Тоді старший син короля заспокоїв дружину і, як повідомляється, сказав: "Не хвилюйся, я зрозумів це".

Принц Вільям та Кейт Міддлтон на коронації Чарльза ІІІ Фото: Getty Images

Буквально за кілька годин після завершення релігійної служби королівська родина приєдналася до новокоронованого монарха та 75-річної Каміллі на балконі Букінгемського палацу, де вони традиційно помахали натовпу внизу.

Елізабет Тонтон, яка читає по губах, розповіла, що стурбований Чарльз у цей момент сказав: "Я не збираюся підходити надто близько, щоб пожежна служба не рятувала мене потім".

Чарльз ІІІ та королева Камілла на балконі Букінгемського палацу Фото: Getty Images

Потім королева Камілла жестом показала убік, сказавши людям ліворуч від неї: "Рухайтеся… рухайтеся вгору, продовжуйте, підійдіть сюди, рухайтеся вгору. Потім вона вказала на свою довгу сукню і сказала: "Просто скиньте його".

Нагадаємо, принцеса Беатріс висловилася про королеву Каміллу.

Також Фокус писав, що принц Гаррі пошкодував би, пропустивши коронацію батька.