Словно люксовый отель: как выглядит больница, где лечится Кейт Миддлтон (фото)

Больница, где лечат высокопоставленного члена королевской семьи, работает с 1932 года и является одним из самых престижных и авторитетных медицинских учреждений Лондона. Тут будет проходить лечение и король Чарльз, которому предстоит корректирующая процедура.

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Удобства в The London Clinic на Девоншир Плейс, 20, где сейчас находится принцесса Уэльская Кейт после плановой операции на брюшной полости, могут конкурировать со множеством ультра-роскошных отелей, расположенных всего в двух шагах от больницы, и включают в себя личного швейцара, меню из трех блюд по меню, услуги консьержа и номера с потрясающим видом. Об этом рассказал Hello 60-летний Крис Лоуренс, который лечился в лондонской клинике в 2023 году.

"Я уверен, что к принцессе будут относиться так же, как ко мне и любым другим пациентам во время их пребывания, поскольку уровень ухода потрясающий. Поверьте мне, ей не о чем беспокоиться, и она может быть уверена, зная, что находится в очень компетентных руках. Все, от госпитализации до операции, затем выздоровления и до выписки из амбулаторного больного, было первоклассным", – отмечает мужчина.

По его словам, после того, как в начале 2023 года ему поставили диагноз рака простаты, он перенес радикальную роботизированную операцию простатэктомии.

"Если меня спросят, как бы я оценил свой опыт пребывания в Лондонской клинике, я могу честно сказать, что он был безупречным. От швейцара до стойки регистрации, а затем до медсестер и хирургического персонала, не забывая и об обслуживающем персонале, все были терпеливы, сосредоточены, вежливы, дружелюбны и вселяли во меня уверенность в своих способностях", – продолжает собеседник.

Крис признается, он сначала подумал, что селится в очень хорошем отеле, но после оформления первоначальных административных документов его провели в палату на первом этаже с видом на Мэрилебон-роуд.

"После операции я смог в полной мере пользоваться услугами отеля… я имею в виду больничную палату! От использования собственной ванной комнаты до просмотра многочисленных каналов по телевизору. Хотя я находился под постоянным присмотром, я лишь пару раз пользовался звонком, и реакция медсестер была потрясающей. Завтрак, обед и ужин выбирались либо из легких закусок, либо из меню а-ля-карт, и варианты удовлетворялись всем, включая тех, кто страдает пищевой аллергией, такой как целиакия. Всем было что поесть и выпить. Точно так же, когда семья приезжала, они также чувствовали себя желанными гостями", – говорит он.

Что в меню?

Великолепное меню из трех блюд a la carte ( это практика заказа отдельных блюд из меню в ресторане, в отличие от табльдот, где предлагается комплексное меню) включает взбитый козий сыр со свеклой и соусом из патоки, шаурму из нута и табуле из жареных баклажанов для легкого ужина.

Что касается основных блюд, пациенты могут пообедать имбирным и соевым сибасом, стейком из вырезки и чизбургерами с луковым мармеладом или даже жареным рисом с кимчи и раменом из лесных грибов.

В больнице также есть возможность выпить послеобеденный чай.

Ранее Фокус писал, почему новость о госпитализации Кейт так напугала британцев. Мы также писали о том, что скоро операцию перенесет и король Чарльз.