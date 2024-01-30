Звезда сериала "Лучше звоните Солу" выяснил, что является родственником короля Чарльза

Актер Боб Оденкерк оказался связан родственными узами с королем Великобритании. Но он очень дальний его родственник.

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Актер Боб Оденкерк, звезда сериала "Лучше звоните Солу", был шокирован, когда узнал, что он родственник короля Чарльза. Это произошло во время выступления в популярном шоу PBS "В поисках своих корней". Об этом пишет People.

На популярном шоу ведущий Генри Луи Гейтс-младший помогает знаменитостям узнать историю своей семьи.

В отрывке из предстоящего эпизода, полученном Rolling Stone, Гейтс-младший сообщил Оденкерку, что он и британский монарх – очень дальние кузены.

Боб Оденкерк Фото: Getty Images

"Это безумие", — сказал Оденкерк под громкий смех.

Актер объяснил, что он мало что знал об этой стороне своей семьи, потому что его отец Уолтер ушел из семьи, когда Оденкерку было 15 лет.

Ведущий пояснил, что пятый прадед его отца родился вне брака от Марии Катарины Бейн и герцога Пленского.

Король Чарльз Фото: Getty

"Я американец. Я не монархист. Я не верю в это. Знаете, мне кажется, что это немного странно. Я понимаю, что общество построилось вокруг монархов и лидеров, а они передавали их из поколения в поколение. Я понимаю, что это происходит в каждом обществе, в каждой цивилизации. Но я думаю, что мы добились лучшего результата с демократией, и нам следует продолжать идти по этому пути", — сказал Оденкерк Гейтсу-младшему, прежде чем узнать о своей связи с королем Чарльзом.

"Ну, может быть, я изменю свое мнение по этому поводу", — сказал Оденкирк сквозь смех над своими предыдущими заявлениями о монархии.

Напомним, также принц Чарльз считается потомком знаменитого Влада Цепеша, который стал прообразом вампира Дракулы. Он был настолько этим впечатлен, что приобрел себе поместье в Румынии.