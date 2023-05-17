Король Чарльз собирается отправиться на родину Дракулы без королевы Камиллы

Первая зарубежная поездка короля Чарльза после его коронации будет в Трансильванию.

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Король Чарльз после коронации уже начинает планировать зарубежные визиты. И первое его путешествие будет в Румынию, а точнее в Трансильванию, которая считается родиной Дракулы. Монарх владеет недвижимостью в румынском регионе с 1990-х годов. Об этом пишет Daily Mail.

Известно, что в Румынии королю принадлежит не менее десяти объектов недвижимости, в том числе домик в горном районе Вискри, где он любит отдыхать и заниматься живописью. В гостевых домах, принадлежащих королю, нет телевизоров или радиоприемников ни в одной из комнат, только книги, поэтому монарх, скорее всего, будет гулять по горам и проводить время подальше от цивилизации после напряженных нескольких месяцев перед и после коронации.

Уже известно, что королева Камилла в Трансильванию не поедет.

Хоть поездка 74-летнего короля будет отпуском, президент Клаус Йоханнис официально встретит Чарльза в своей резиденции во дворце Кортрочени недалеко от Бухареста.

В прошлом он с любовью отзывался о Румынии и своем пребывании в Карпатах, говоря, что эта земля "у него в крови".

Король Чарльз любит Румынию и Карпаты Фото: Getty Images

Во время своего визита в июне прошлого года он сказал: "Здесь чувствуется вековая преемственность. Благотворный круг, в котором человек и природа находятся в равновесии".

Король Чарльз имеет семейные связи с Трансильванией, и считается потомком Влада Цепеша, также известного как Влад Дракула, который утверждал, что убил 23 000 человек во время сражений против Османской империи.

Прапрапрабабушка монарха по материнской линии, графиня Клаудия Редеи фон Киш-Реде, родилась и выросла в этом регионе. Клаудия – бабушка королевы Марии Текской, которая была женой Георга V и прабабушкой Карла.

Чарльз купил свое поместье в Валеа-Заланулуй, Секлерланд, в 1990-х годах и теперь сдает его в аренду для отдыха на природе тем, кто хочет исследовать долину Залан и окружающие горы.

У британского короля есть недвижимость в Румынии Фото: Скриншот

Гостевой дом расположен недалеко от деревни Вискри. 400-летние коттеджи украшены традиционной старинной трансильванской мебелью и текстилем.

И хоть тут нет телевидения и радио, гостям есть чем заняться. Для них проводят прогулки верхом, прогулки по цветочному лугу, названному в честь принца Джорджа, и поездки к близлежащим минеральным бассейнам. Стоимость ночи в королевском коттедже – от 100 до 300 фунтов стерлингов.

Ранее король Чарльз учредил в Румынии Фонд принца Уэльскогодля поддержки развития сельского хозяйства, традиционных навыков и сохранения исторических зданий.

Также в этом году король Чарльз и королева Камилла планируют посетить Францию и Кению.

Напомним, ранее Фокус писал об интересных фактах из жизни британского короля. А также о том, почему у него и его супруги, королевы Камиллы три спальни.