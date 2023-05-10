Любитель белок, опытный пилот и икона стиля. Интересные факты о короле Чарльзе

Король Чарльз является мировой знаменитостью и его коронацию смотрели миллионы зрителей по всему миру. Однако есть в его биографии совершенно неожиданные факты.

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Хоть король Чарльз находился под пристальным вниманием с момента своего рождения, есть много интересных фактов, о которых не знают даже те, кто интересуется жизнью британской королевской семьи. Король умеет пилотировать реактивные самолеты, никогда не обедает и является первым монархом, получившим квалификацию аквалангиста. Об этих и других фактах пишет Daily Mail.

После рекордного ожидания исполнения своего предназначения Чарльз приобрел ошеломляющий спектр интересов, привычек и достижений.

Есть некоторые факты о короле, которые известны только его ближнему кругу. Например, тот факт, что он возит свой собственный алкоголь в королевские туры, обожает белок и является первым монархом, получившим квалификацию аквалангиста. Есть и общеизвестные, вроде того, что он умеет пилотировать реактивные самолеты.

Король Чарльз стал наследником после смерти своего деда короля Георга VI. Его мать, королева Елизавета, взошла на престол 6 февраля 1952 года. Чарльзу, присутствовавшему на коронации, которая прошла в следующем году, было всего три года.

Он дольше всех в истории носил титул принца Уэльского

В 2011 году он стал наследником престола, который являлся им дольше всех в истории Великобритании. К этому моменту он ждал 59 лет, два месяца и 14 дней, побив рекорд своего предшественника Эдуарда VII (сына королевы Виктории). Чарльз был прямым наследником в течение 70 лет и 214 дней до смерти его матери королевы Елизаветы в сентябре прошлого года.

Инвеститура принца Чарльза Фото: Getty Images

Чарльз стал принцем Уэльским в 1958 году, когда ему было девять лет, но его инвеститура, когда он был представлен валлийцам, состоялась только в июле 1969 года, когда ему было 20 лет.

Чарльз и Уильям никогда не летают на одном самолете

Королевский протокол означает, что король Чарльз и принц Уильям никогда не должны лететь вместе на одном самолете, иначе монарх и наследник погибнут в результате одной трагедии.

Первая официальная поездка Чарльза за границу была на Мальту

Первая официальная поездка принца Чарльза за границу была на Мальту, когда ему было пять лет.

Молодой принц и его сестра Анна сопровождали своих родителей на борту королевской яхты "Британия". После десяти дней в море они сошли на берег Мальты, где их встретили граф и графиня Маунтбеттен. Дики Маунтбеттен приходился дядей принцу Филиппу.

Чарльз посетил почти 100 стран мира

На сегодняшний день король посетил почти 100 стран мира. В их число входят 45 из 56 стран Содружества, многие из которых он посетил несколько раз.

Принц Чарльз в Риге Фото: Getty Images

Эти цифры будут увеличиваться, поскольку в сообщениях от официального дворца говорится, что король планирует "самый большой королевский тур" в ближайшие месяцы.

Король начинает день со стойки на голове

По словам принца Гарри, его отец делает стойку на голове по утрам, чтобы преодолеть боли в спине. В своих мемуарах "Запасной" Гарри объясняет, что всегда существовала опасность наткнуться на Чарльза, стоящего вверх ногами, одетого лишь в трусы-боксеры, во время пребывания в Балморале. Рекомендованное физиотерапевтом упражнение помогает при "постоянной боли в шее и спине", возникающей в результате старых травм в поло.

Чарльз учился в Австралии и был старостой

Когда он был застенчивым 17-летним юношей, Чарльз провел два семестра, обучаясь за границей в Австралии. Чарльз учился в средней школе Джилонгской англиканской церкви в Виктории, примерно в 100 милях от Мельбурна.

Юный принц Чарльз с матерью Фото: Getty

Вспоминая о своем пребывании там много лет спустя, он сказал: "Я многому научился и обнаружил, насколько прямолинейны и дружелюбны австралийцы. И у них невероятно хорошее чувством юмора".

А когда принц учился в Гордонстоуне, знаменитой школе-интернате в Шотландии, он был старостой и главой своего пансиона. Но ему никогда не нравилась эта школа.

Чарльз заставляет "коров плакать"

Во время королевского тура в Танзанию в 2011 году со своей женой Камиллой пара встретил кочевых пастухов масаи.

Масаи верят, что им принадлежит каждая корова в мире, и их особенно впечатлило известие о том, что Чарльз держит более 800 коров.

Поэтому они дали ему другое имя, Олоисиру Ингиши, что означает "тот, кто заставляет коров плакать". По словам Мэтью Римбы, деревенского старейшины, животные кричали или звали своего хозяина и помощника из-за поддержки, которую он им оказывал.

Присвоение этого звания считается большой честью. В культуре масаи корова — очень важное животное.

У короля Чарльза нет мобильного телефона

У короля Чарльза нет мобильного телефона, и что те, кто пытается связаться с ним, должны будут сделать это через сотрудника.

Поскольку большинство слуг и советников обязаны выключать свои телефоны в Королевских дворцах, это фактически означает набирать номер на коммутаторе или писать письмо.

Король Чарльз любит Барбру Стрейзанд, "Гарри Поттера" и "маму" Рона Уизли

Принц Чарльз был без ума от Барбры Стрейзанд. Впервые они встретились в 1974 году. В 2021 году актриса, певица и режиссер рассказала, что принц прислал ей букет цветов. А потом они проводили время вместе в Хайгроуве.

Стрейзанд рассказала Лорейн из ITV: "Это было так мило. Я записывалась в Warner Brothers, и он попросил встретиться со мной. Он прислал букет цветов и мой помощник сказал, что отправитель "фанат по имени Чарльз", — вспомнила актриса. Это были цветы из личного сада принца и на записке была его печать.

Барбра Стрейзанд Фото: Getty Images

"Знаете, если бы я правильно разыграла свои карты, я могла бы стать первой еврейской принцессой!", — шутила Барбра Стрейзанд.

Чарльз также является поклонником "мамы" Рона Уизли, актрисы Джули Уолтерс. Когда в 2008 году принц Чарльз вручил Джули Уолтерс диплом ордена Британской империи в Букингемском дворце, он воспользовался возможностью, чтобы сказать актрисе, что он большой поклонник франшизы о Гарри Поттере.

"Принц сказал, что любит фильмы о Поттере. И сказал, что это были замечательные фильмы и как они доставили ему массу удовольствия", — вспоминала актриса, сыгравшая в фильме Молли Уизли.

Принц отличный и вежливый игрок в поло

Король перестал играть в поло, когда ему было 57 лет. Другие игроки говорят, что он был опытным игроком, опытным наездником и играть его учил его дядя Луи Маунтбеттена.

Один из игроков описал Чарльза, как "очень вежливого и обаятельного игрока".

Король Чарльз – икона стиля

В 2009 году журнал Esquire назвал Чарльза самым стильным мужчиной.

Чарльз - признанная икона стиля Фото: Getty Images

Хотя принца Уэльского часто можно увидеть в удобной деревенской одежде, он победил бывшего президента США Барака Обаму и звезду тенниса Роджера Федерера в борьбе за титул. Он также славится тем, что носит одежду годами, и не стесняется латать любимые туфли.

Король не обедает и не любит фуа-гра

Король Чарльз не обедает, предпочитая обильный завтрак, чтобы поддерживать себя в течение дня. Его бывший помощник Джулиан Пейн рассказывал: "Король не обедает. Итак, первый урок, который я усвоил, когда был с ним в дороге, заключался в том, чтобы плотно позавтракать или взять с собой несколько закусок, чтобы поддерживать себя в тонусе".

Чарльз не разрешает подавать фуа-гра в своем доме. Потому что считает приготовление этого французского деликатеса очень жестоким.

Зато он, как все англичане, любит чай. И его заваривают с термометром. Для зеленого чая температура должна быть ровно 70 градусов, а English Breakfast или Earl Grey нужно заваривать при 100 градусах, т.е. вода должна быть кипящей. Также он любит вареные яйца.

Его Aston Martin работает на "вине и сыре"

Винтажный спортивный автомобиль король Чарльза работает на биоэтаноле, который производится из сыра и вина. Об этом рассказывал сам Чарльз.

Чарльз много лет водит свой винтажный Aston Martin Фото: Getty Images

"Мой старый Aston Martin, которым я пользуюсь уже 51 год, работает — вы можете в это поверить — на излишках английского белого вина и сыворотке, полученной в процессе изготовления сыра", — говорил король.

Чарльз и Камилла предпочитают свою выпивку

Будь они в гостях дома или за границей, Чарльз и Камилла, как известно, привозят с собой собственные бутылки со спиртным.

Любимый алкогольный напиток Чарльза — джин-тоник, а Камиллы — красное вино.

Король Чарльз и королева Камилла Фото: Getty

И они привозят спиртное с собой. Чарльз впервые выпил алкоголь на публике, когда ему было всего 14 лет, в отеле Crown в Сторновее на острове Льюис. Молодой принц был в школьной поездке со школой Гордонстоун.

Стремясь скрыться от глаз зевак, пока он ждал в холле отеля возвращения учителя, он нашел убежище в соседней комнате, которая оказалась баром. И там он заплатил полкроны за вишневый бренди. Новость об этом облетела весь мир.

Секретная служба США дала ему прозвище "Единорог"

Когда высокопоставленные лица и политики посещают Соединенные Штаты, Секретная служба дает им кодовое имя. Чарльза называют "Единорогом".

Никсон пытался свести Чарльза с дочерью

Говорят, что президент Никсон пытался сватать свою дочь принцу Чарльзу, когда принц нанес короткий визит в Соединенные Штаты Америки в 1970 году.

Почти на каждом приеме они сидели рядом. Но молодые люди не нашли общий язык. Годы спустя, принц Чарльз вспоминая об этом, рассказывал: "Должен сказать, это было довольно забавно. Это было время, когда меня пытались женить на Трише Никсон".

А биограф Салли Беделл Смит, написавшая книгу "Принц Чарльз: Страсти и парадоксы невероятной жизни", упоминала еще один забавный эпизод. Когда Чарльз и Камилла посетили Джорджа Буша-младшего и Лору Буш в Белом доме, принц пошутил, что Бушам лучше не пытаться свести своих дочерей-близнецов с его сыновьями Уильямом и Гарри, как это пытался делать Никсон.

Чарльз написал детскую книжку и книги о природе

Детская книжка "Старик из Лохнагара", впервые была опубликована в 1980 году, а позже BBC снял по ней короткометражный анимационный фильм.

Также он написал несколько книг об экологии. К ним относятся книги под названием "Гармония: новый взгляд на наш мир" и "Сад в Хайгроуве".

Король играл короля в "Макбете" и умеет показывать фокусы

В 1965 году он играл короля в пьесе "Макбет" и получил хорошие отзывы. Его фото с кинжалом даже опубликовали таблоиды. Он часто играл в пьесах, когда учился в Кембридже, где изучал археологию и антропологию.

И даже выучил валлийский для одной из ролей. Также он выучился играть на виолончели, трубе и фортепиано, но себя скромно называет "безнадежным" музыкантом. И он появлялся в эпизодической роли в культовом английском сериале "Улица Коронации" в 2000 году.

Также он в 1975 году стал членом Magic Circle, выучив несколько магических трюков.

Чарльз может летать на реактивном самолете и вертолете

Чарльз присоединился к Королевским военно-воздушным силам (RAF) в августе 1971 года, где его обучали управлять как реактивным самолетом, так и вертолетом.

Принц Чарльз в 1974 году Фото: Getty Images

Том Круз отдал ему дань уважения, сказав, что король "мог бы быть его вторым пилотом". Также Чарльз прошел курс обучения парашютного полка и был назначен его главнокомандующим. Он до сих пор шутит, как при первом прыжке перевернулся в воздухе вверх ногами.

Чарльз успешный художник

В 2016 году принц Чарльз был признан одним из самых успешных ныне живущих художников Великобритании после того, как он заработал миллионы фунтов стерлингов, продавая репродукции своих акварельных картин.

Копии были проданы через его магазин в Highgrove House, что принесло с 1997 года 2 миллиона фунтов стерлингов Благотворительному фонду принца Уэльского.

А в 1987 году его картина анонимно была представлена в Королевской академии художеств и выбрана для показа на Летней выставке. Акварель называлась "Фермерское здание в Норфолке".

Чарльз обожает рыжих белок и говорит с растениями

Король Чарльз буквально одержим рыжими белками и является покровителем фонда Red Squirrel Survival Trust. Принц Уильям рассказал журналу Country Life в 2018 году: "Он настолько увлечен рыжими белками, которые живут вокруг поместья в Шотландии, что он дал им имена и пускает их в дом".

Сам Чарльз рассказывал, что любит кормить их орешками и наблюдать за ними.

"Иногда, когда я оставляю свои куртки на стуле с орехами в карманах, и я вижу их торчащие хвосты, когда они охотятся за добычей. Белки – невероятные существа", — признавался король.

Король Чарльз обожает природу Фото: Clarence House/Instagram

Также он разговаривает с растениями. Чарльз убежден, что общение с растениями помогает им расти. В интервью 1986 года он сказал: "Я просто прихожу и разговариваю с растениями, ведь это очень важно для них. И они отвечают".

Чарльз является покровителем более чем 400 благотворительных организаций

Чарльз является президентом или покровителем более 420 благотворительных организаций, включая The Prince's Trust, ActionAid и The British Forces Foundation.

Его благотворительная деятельность приносит более 140 миллионов фунтов стерлингов в год.

Король Чарльз является покровителем более чем 400 благотворительных организаций Фото: Getty

Он основал The Prince's Trust на свое выходное пособие от военно-морского флота – 7400 фунтов.

В 1976 году Чарльз основал The Prince's Trust, чтобы помогать обездоленным молодым людям.

Фонд принца привлек 1,4 миллиарда фунтов стерлингов за последние десять лет. Также он получает пенсию, как и все жители Великобритании старше 65 лет. Но он передает эти деньги на благотворительность.

У Чарльза 32 крестника

У короля Чарльза большая семья, в которой есть внуки, племянницы и племянники, но у него также есть 32 крестника.

Они варьируются от членов европейских королевских семей, таких как принц Греции и Дании, до детей школьных друзей, таких как Джайлс Дональд.

В честь короля назван вид лягушки

В 2012 году в честь короля был назван новый вид лягушек.

Вид эквадорской древесной лягушки получил название ручейная квакша принца Чарльза в честь его работы по сохранению тропических лесов.

Он первый британский король получивший квалификацию аквалангиста

После прохождения обучения в Королевских ВВС Чарльз поступил в Королевский военно-морской колледж Британии, где выучился нырять.

Позже он стал президентом Британского подводного клуба, пока принц Уильям не занял его место в 2014 году. Говорят, что одно из его самых впечатляющих погружений было совершено под арктическими льдами в Канаде в апреле 1975 года, когда он спустился, чтобы осмотреть затонувший военный корабль Тюдоров. Корабль, принадлежавший Генриху VIII, был потерян в 1545 году.

Напомним, ранее Фокус писал об интересных фактах коронации короля Чарльза, которые ускользнули от внимания зрителей.