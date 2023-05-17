Король Чарльз вирушить на батьківщину Дракули без королеви Камілли

Перша закордонна подорож короля Чарльза після його коронації буде в Трансільванію.

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Король Чарльз після коронації починає планувати закордонні візити. І перша його подорож буде до Румунії, а точніше до Трансільванії, яка вважається батьківщиною Дракули. Монарх має нерухомість у румунському регіоні з 1990-х років. Про це пише Daily Mail.

Відомо, що в Румунії королю належить не менше десяти об'єктів нерухомості, у тому числі будиночок у гірському районі Віскрі, де він любить відпочивати та займатися живописом. У гостьових будинках, що належать королю, немає телевізорів чи радіоприймачів у жодній кімнаті, тільки книги, тому монарх, швидше за все, гулятиме горами та проводитиме час якомога далі від цивілізації після напружених кількох місяців перед і після коронації.

Вже відомо, що королева Камілла до Трансільванії не поїде.

Хоч поїздка 74-річного короля буде відпусткою, президент Клаус Йоханніс офіційно зустріне Чарльза у своїй резиденції у палаці Кортрочені недалеко від Бухареста.

У минулому він з любов'ю відгукувався про Румунію та своє перебування у Карпатах, говорячи, що ця земля "у нього в крові".

Король Чарльз любить Румунію та Карпати Фото: Getty Images

Під час свого візиту у червні минулого року він сказав: "Тут відчувається вікова спадкоємність. Цілюще коло, в якому людина та природа перебувають у рівновазі".

Король Чарльз має сімейні зв'язки з Трансільванією, і вважається нащадком Влада Цепеша, також відомого як Влад Дракула, який стверджував, що вбив 23 000 людей під час боїв проти імперії Османа.

Прапрапрабабуся монарха по материнській лінії, графиня Клаудія Редеї фон Кіш-Реде, народилася та виросла у цьому регіоні. Клаудія – бабуся королеви Марії Текської, яка була дружиною Георга V та прабабусею Карла.

Чарльз купив свій маєток у Валеа-Заланулуй, Секлерланд, у 1990-х роках і тепер здає його в оренду для відпочинку на природі тим, хто хоче дослідити долину Залан та навколишні гори.

У британського короля є нерухомість у Румунії Фото: Скриншот

Гостьовий будинок розташований неподалік села Віскрі. 400-річні котеджі прикрашені традиційними старовинними трансільванськими меблями та текстилем.

І хоч тут немає телебачення та радіо, гостям є чим зайнятися. Для них проводять прогулянки верхи, прогулянки квітковим лугом, названим на честь принца Джорджа, та поїздки до прилеглих мінеральних басейнів. Вартість ночі у королівському котеджі – від 100 до 300 фунтів стерлінгів.

Раніше король Чарльз заснував у Румунії Фонд принца Уельського для підтримки розвитку сільського господарства, традиційних навичок та збереження історичних будівель.

Також цього року король Чарльз та королева Камілла планують відвідати Францію та Кенію.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про цікаві факти з життя британського короля. А також про те, чому у нього та його дружини, королеви Камілли три спальні.